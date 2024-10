Isabel Jiménez se derrumba y no puede continuar en 'Informativos Telecinco' al despedirse

Isabel Jiménez no pudo mantener la compostura tras escuchar las palabras de Sara Carbonero en la gala EllexHope, organizada por la revista Elle. La presentadora de 'Informativos Telecinco' se encontraba repasando el emotivo discurso de la periodista sobre su cáncer cuando terminó derrumbándose. Visiblemente afectada, no pudo despedirse de la audiencia al finalizar la emisión.

Sara Carbonero, que padece cáncer de ovarios desde 2019, aprovechó su tiempo en los premios Elle Cáncer Ball este miércoles para sincerarse sobre la dura realidad de su "cruel enfermedad" y cómo afecta en su día a día a sus seres queridos. La comunicadora habló por primera vez "a corazón abierto y públicamente" sobre su cáncer, "una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad".

Además, la periodista deportiva quiso mandar un recado a la prensa del corazón: "A mí, personalmente, me encantaría que llegue el día en el que no tenga mirar por el retrovisor porque vienen tres o cuatro coches detrás. Es difícil encontrar la paz así". Pero también enviar un mensaje de optimismo para quienes luchen contra la enfermedad: "Hay esperanza, hay luz al final del túnel. Yo estoy aquí seis años después gracias a la medicina y al amor. Sí, a las dos cosas".

Isabel Jiménez rompe en lágrimas en directo por las palabras de Sara Carbonero

Unas valientes palabras que saltaban este jueves a la edición de mediodía de 'Informativos Telecinco', siendo precisamente la noticia que cerraba la entrega. Y ante el desgarrador discurso, Isabel Jiménez no pudo contener sus lágrimas al escuchar todo lo que está sufriendo su amiga a causa de la enfermedad.

Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco, se emociona tras dar la noticia de su amiga Sara Carbonero hablando de su cáncer.



El periodismo también es humano💓 pic.twitter.com/Gq4dN0RDaY — Adrián Ro🍷 (@adrianromerotv) October 17, 2024

"Cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella, y de eso se trata la tormenta", terminaba señalando Sara Carbonero entre aplausos al final del vídeo recuperado por los informativos de la cadena. Entonces, cuando regresaron al plano de las presentadoras, se pudo ver como Jiménez agachaba la cabeza para ocultar sus lágrimas.

Un momento de vulnerabilidad en el que su compañera de mesa, Ángeles Blanco, no dudó en rescatarla. "Nosotras regresamos mañana, hasta entonces", señalaba la periodista mientras Isabel Jiménez trataba de recomponerse, librando a su compañera de despedir el informativo como estaba previsto. Un gesto que los espectadores no han tardado en señalar en redes, aplaudiendo el lado "más humano" del periodismo.