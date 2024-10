Belén Esteban nos desvela cuándo se fraguó su visita a 'El Hormiguero' realmente

Belén Esteban hará historia la próxima semana al ser la primera estrella del universo 'Sálvame' en sentarse como invitada en 'El Hormiguero'. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' visitará a Pablo Motos por primera vez y volverá a pisar un plató en Antena 3 dos décadas después. Y la de Paracuellos no ha evitado pronunciarse en el espacio de Quickie después de que la noticia corriese como la pólvora este miércoles.

"Hoy no es una tarde cualquiera, es una tarde diferente", adelantaba María Patiño nada más arrancar 'Ni que fuéramos', sin poder ocultar su emoción por el bombazo televisivo de la semana. "Belén Esteban es protagonista por temas que luego diremos", señaló en un intento de mantener el misterio mientras Víctor Sandoval aparecía en escena vestido de una de las hormigas de Pablo Motos.

"Ana Rosa dice que se ríe conmigo. Digo que no voy a ir a El Hormiguero. Pero mi compañera Belén Esteban sí estará el miércoles de la semana que viene", anunciaba Sandoval, desvelando que la princesa del pueblo será "la invitada estrella" de la próxima semana en 'El Hormiguero'. Una noticia que ha teñido el espacio de Quickie de celebración.

Belén Esteban se pronuncia sobre cómo se fraguó su visita a 'El Hormiguero': "Me sorprendió"

"Me levanto y Belén es trending topic porque está anunciado en todos lados", comentó María Patiño, entusiasmada por la buena acogida de la noticia en redes. "¿Qué te gusta más: Trancas o Barrancas?", le preguntaba entonces a Belén Esteban. "Las dos", aseguraba la de Paracuellos, sin mojarse, mientras la periodista aseguraba que era "más de Barrancas".

Fue entonces cuando la colaboradora de 'Ni que fuéramos' confesó que nunca había coincidido con el valenciano. "Nunca, no le he visto nunca. Estoy muy emocionada. Estoy nerviosa, pero me gusta porque eso es porque van a salir bien las cosas", aseguró Belén Esteban sobre su regreso a Antena 3 después de 20 años.

"Voy a ser yo. Que salga lo que tenga que salir", añadía la de Paracuellos antes de dar comienzo a la 'Quickie Ronda' del programa, en la que respondió a El Televisero sobre el origen de esta inesperada invitación al programa de Atresmedia. "Me ha sorprendido muchísimo que Pablo Motos me invitara. Yo voy a todos los sitios que me llaman, y sí tengo que decir que estoy súper nerviosa. No conozco a Pablo, no conozco el plató...", comenzó explicando la tertuliana.

Pablo Motos se adelantó a 'La Revuelta': "No voy a mentir, hubo conversaciones"

Fue entonces cuando Pedro Jiménez, subdirector de El Televisero, le preguntó si Pablo Motos había cerrado su entrevista después de ver la positiva acogida de su visita exprés junto a María Patiño en 'La Revuelta' o la cosa venía de antes. "No voy a mentir, hubo antes conversaciones", aseveró Belén Esteban antes de que la presentadora le tomase la palabra para recordar un momento clave de su paso por 'La Revuelta'.

Belén Esteban dice que Pablo Motos contactó con ella ANTES de que la invitaran a La Revuelta #NiQueFuéramos23O pic.twitter.com/ICJ2D9BOPj — Lázaro (@Eurolazaro) October 23, 2024

"De hecho nosotros no mentimos, lo llegamos a decir en Broncano, que teníamos una llamada anterior", recordó Patiño. Sobre la competencia y el robo de invitados, Belén se pronunció tajante. "Yo eso lo veo una tontería. Estuvimos en Broncano, estuvo antes de nosotros Ana Mena y había ido el día de antes a Pablo Motos. Veo muy bien que nos haya invitado, podría haber ido a Motos antes y a Broncano después", nos explicó la colaboradora.

Así, Belén Esteban dejó más que claro que deja su puerta abierta a todas las ofertas que le lleguen en esta nueva etapa. "¿Crees que nos llamarán de 'De viernes'?", bromeó la presentadora. "Yo iría encantada", llegó a asegurar la princesa del pueblo. Pero María Patiño quiso pronunciarse sobre el análisis que se ha hecho en el que muchos se han sorprendido por su visita al programa siendo un "personaje del corazón".

"Este programa está abierto a todo, donde nos llamen allí estaremos"

"Belén va mucho más allá del programa, es un personaje que lleva muchos años y muchas generaciones la conocen por su vida, su trabajo en televisión, sus memes...", comenzó explicando la presentadora. "Creo que esto de los complejos es algo que deberíamos superar y no verbalizar. ¿Por qué? ¿Porque es un personaje del corazón? Tamara Falcó es colaboradora de Pablo Motos y no trabaja en el hospital", terminó señalando la periodista.

Sobre su papel en la guerra de audiencias que se sigue fraguando entre los dos programas estrella del access prime time, Belén Esteban optó por quitar hierro al asunto. "Yo no me quiero agobiar. Estoy nerviosa de la emoción, de enfrentarme a una entrevista que no es de algo personal, enfrentarme a algo nuevo", aseguró la de Paracuellos. "Estoy en un momento de mi vida en el que quiero descubrir, y creo que el miércoles voy a descubrir muchísimas cosas. Y la gente va a descubrir cosas de Belén Esteban que no conocen", adelantó la televisiva durante la conexión de El Televisero con 'Ni que fuéramos'.

"Tanto David Broncano en TVE como Pablo Motos y gente que nos está llamando. ¿Sabes lo que me ilusiona? Que estuvimos olvidados pero me siento muy orgullosa de estar en dónde estoy y con la gente que quiero estar. Este programa está abierto a todo, donde nos llamen allí estaremos. Porque nosotros sabemos hacer muy buena televisión", terminó sentenciando la estrella del nuevo' Sálvame'.