Chelo García-Cortés se enfrenta a María Patiño y abandona 'Ni que fuéramos': "Se acabó"

Este viernes, 18 de octubre, José Manuel Parada ha conectado en directo con 'Ni que fuéramos' desde el tanatorio donde se velaban los restos mortales de Mayra Gómez Kemp. Sin embargo, ha acabado protagonizando un tenso rifirrafe con Chelo García-Cortés, presente en el plató.

El que fuera presentador de 'Cine de barrio', ha acusado a su exmujer de no decir la verdad en su libro, asegurando que no rompieron su relación por una infidelidad. Ella, por su parte, ha preferido no responder y mantenerse callada. Tras cortar la conexión, María Patiño desvelaba, para sorpresa de todos, que Parada la había llamado en plena madrugada, roto por el dolor que sentía hacia Chelo.

"Esa conversación la tenían que haber tenido ellos", ha comentado la presentadora, reprochando a su compañera y amiga el hecho de no haber afrontado lo que ella considera una deuda pendiente con su exmarido. Chelo García-Cortés se defendía alegando que era algo entre ellos y que nadie tenía por qué meterse. Sin embargo, Patiño consideraba que había convertido un tema privado en algo púbico al relatarlo en su libro.

"Yo cuento la historia como la viví, no miento", espetaba la periodista. Esto ha dado pie a un fuerte encontronazo entre ambas colaboradoras hasta el punto que, en un momento dado, la examiga de Isabel Pantoja se ha levantado y se ha encarado a la presentadora: "¡Soy libre! Sabes que no miento y no voy a seguir hablando de este tema". Estas palabras no han gustado a María Patiño, quien le ha reprochado: "Siempre quedo como la mala. Siempre me pasa lo mismo contigo. La vida que yo quiero manejar no la publico en un libro ni la cuento en la tele. No me toques las narices".

Chelo García-Cortés abandona llorando el plató del nuevo 'Sálvame': "Se acabó"

Finalmente, Chelo García-Cortés ha acabado estallando, amenazando incluso con abandonar el programa: "¿Sabéis lo que os digo? Quedaos con el programita, dejadme en paz y no me metáis más mierda de la que ya tengo encima". Entre lágrimas, la colaboradora ha abandonado el plató, mientras Belén Esteban la seguía tratando de consolarla. Pero ella seguía en sus trece: "No me compensa. Se acabó. También tengo derecho a irme cuando me dé la gana".

Incluso Kiko Matamoros se ha acercado a la sala donde se encontraba su compañera para tratar de tranquilizarla, aunque sin éxito. La periodista, con la voz quebrada, ha vuelto a romperse con él: "Yo no me inventé nada en el libro. Estoy harta de que se me cuestione todo el día".