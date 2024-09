Quién es Miguel Hermoso, el nuevo protagonista de ‘La Moderna’ y próximo villano de la serie

Este lunes, 23 de septiembre, se avecina un terremoto en ‘La Moderna’. La ficción diaria de TVE estrena su tercera temporada con las marchas de sus protagonistas principales -Matilde, Íñigo y Clarita- y una renovación total de personajes que traerán consigo nuevas e interesantes tramas. Lola Marceli, Miguel Hermoso, Diana Palazón, Jesús Mosquera, Magdalena Tejado, Pepe Nufrio y Clara Alvarado serán las nuevas incorporaciones.

El Televisero pudo hablar con todos ellos durante la presentación de sus personajes y, si hay algo en lo que todos coinciden, es que mantendrán en vilo a los espectadores cada tarde. El actor Miguel Hermoso, que alcanzó la popularidad en televisión como el gran villano de la serie ‘Yo soy Bea’ con su papel de Diego de la Vega, y que también participó en otras ficciones como ‘Amar es para siempre’ o ‘Cuéntame’ nos da las claves de su papel.

El actor madrileño interpretará a uno de los nuevos grandes protagonistas, cuyo personaje Emiliano Pedraza encarnará al nuevo gran villano de ‘La Moderna’ tras la muerte de Doña Carla. Es un hombre sin escrúpulos, un despótico terrateniente que regresa a Madrid tras años trabajando en Argentina.

Emiliano es amigo de la infancia de don Fermín y nuevo propietario de la galería en la que se encuentra el salón de té. Está casado con Maruja (Lola Marceli) y tiene dos hijos, Paula e Iván. Su matrimonio es una farsa pero lo mantienen por las apariencias. Un tipo que nada tiene que ver con el actor que le da vida, por lo que según reconoce, para él ha supuesto todo un reto meterse en la piel del patriarca de los Pedraza.

Así nos describe Miguel Hermoso a su personaje en ‘La Moderna’: «Emiliano es un hombre de familia. Para él la familia es una institución que hay que preservar de cara al exterior y de cara al exterior hay que dar una imagen de brillantez, de autoridad. Y luego de puertas para dentro él establece sus propios pactos con su mujer, con su criada, con sus hijos, con su ayudante, que es el hijo de la criada…».

Emiliano Pedraza será el nuevo propietario de las galerías en ‘La Moderna’

«Emiliano viene de Argentina con el objetivo de convertirse en un empresario influyente en Madrid y ve la oportunidad de comprar la galería, que se lo facilita Fermín. Fermín tiene plena confianza en él, pero Emiliano es un liberalista, piensa que el empresario tiene que llevar la iniciativa», asegura el actor. Eso le llevará a enfrentarse a su hija, Paula (Magdalena Tejado), «que tiene una mentalidad más izquierdista» y su sueño es llevar la moda textil a todas las clases sociales.

El actor Miguel Hermoso en las galerías de ‘La Moderna’

Miguel Hermoso reconoce que «Emiliano no tiene límites, para alcanzar sus objetivos es capaz de cualquier cosa, incluso del asesinato si es necesario». Su relación con Pepita, la criada (Diana Palazón), también dará mucho que hablar. El hijo de esta, Rodrigo, es su ayudante, «es un tipo que no es de la alta sociedad pero es mucho más inteligente que mi hijo, yo deposito toda mi confianza en él, pero se enamora de mi hija y eso a mí no me hace ninguna gracia».

«Él va a estar en conflicto siempre, con su mujer, con su criada. Y luego en la galería pone su despacho de la empresa textil, y eso genera conflictos con los demás personajes de la galería», explica el intérprete. Respecto a la relación con sus hijos, Miguel Hermoso cuenta que «mi hijo es un tarambana, quiere abrir su propio cabaret, pero mi hija es mi ojito derecho. Es muy inteligente, estudió ingeniería. Yo preferiría que fuera el chico, pero es la chica la que me ha salido lisa».

Miguel Hermoso: «Un 50% de La Moderna va a ser de pura tensión»

El actor asegura que «‘La Moderna’ va a tener seguir teniendo esa parte amable, simpática, representados por los demás personajes de la galería. Pero vamos a tener un 50% de la serie de pura tensión, de puro conflicto, de personajes que se maltratan unos a otros, se humillan…».

Miguel Hermoso es Emiliano Pedraza en ‘La Moderna’.

A la pregunta de qué se siente al llegar de nuevas a una serie ya asentada y con muchos capítulos en su haber, Miguel Hermoso confiesa que «tiene un hándicap porque tienes que hacerte un hueco y ganarte un poco la confianza del resto de los compañeros. El equipo técnico es extraordinario, y los actores que ya estaban nos han acogido con los brazos abiertos. Para los que ya llevamos muchos años en esto, ha sido igual de fácil que empezar de cero. Todos los compañeros nos han tendido la mano. Nos lo han puesto fácil».

«Es duro de narices el grabar una serie diaria»

«¿Cuál es el mayor reto de hacer una serie diaria?»: «Sinceramente, el grabar muchas horas, el trabajar muy duro. El mayor reto de esta serie es hacer muchos episodios, son cinco episodios a la semana. Eso significa que tienes que estudiar en tu casa como si fueras un opositor a notaría. Y venir al plató con la lección muy aprendida. Si algo me gusta de una serie diaria es que cuando te metes en el set hay algo de improvisación. Como yo soy un hombre de teatro lo veo más parecido a un trabajo teatral, a un trabajo donde hay un poco de preparación y un poco de improvisación también. Y es más divertido. Es duro de narices, pero más duro es no tener trabajo», deja claro.

Por último, a la pregunta de ¿qué le diría a alguien que no ha visto ningún capitulo para que se enganche ahora?, Miguel Hermoso lo tiene claro: «Le diría que en todos los miembros de la familia Pedraza van a ver reflejados arquetipos que tengan a su alrededor o que hayan tenido en el pasado. Que se van a identificar con estos personajes y que no van a tener más remedio que tomar partido. El espectador se va a haber involucrado, va a tener que pensar y va a tener que juzgar. Y puede que de una semana a otra cambie de favorito. La trama va muy rápida, no te deja tiempo para respirar. Vamos a evitar muchas siestas», bromea el nuevo fichaje de ‘La Moderna’.