Paula Usero desvela los secretos de ‘Las Abogadas’ y cómo fue su proceso de caracterización

La 1 estrena esta noche después de ‘La Revuelta’ su nueva gran apuesta de ficción para la presente temporada. ‘Las abogadas’ es el título de esta nueva serie ambientada en la década española de los 70 que está inspirada en hechos reales. Producida por Mod Producciones en colaboración con RTVE, la historia comienza con la conocida como Matanza de Atocha, en la que un grupo terrorista de extrema derecha asesinó a varios abogados de un despacho laboralista en la calle Atocha.

Pero hasta llegar a esos hechos, los espectadores conocerán primero las historias de cuatro mujeres abogadas que sobrevivirían a ese ataque. Mujeres valientes que cambiaron antes, durante y después de ese acontecimiento, la historia de España, y cuyos nombres resuenan con fuerza en la actualidad: Manuela Carmena, Cristina Almeida, Paca Sauquillo y Lola González.

Interpretadas por Irene Escolar, Elisabet Casanovas, Almudena Pascual y Paula Usero, respectivamente, la serie, que está dirigida por Patricia Ferreira, comienza en 1969 y presenta una época de gran agitación política y social, entre el final de la dictadura y la transición, y en las que estas jovenes mujeres se convirtieron en una auténtica resistencia legal contra la dictadura, gracias a su importante papel en los tribunales de orden público.

Además, recién salida de la facultad de derecho y ejerciendo ilusionada como abogada, Lola González (Paula Usero) se enfrenta a la trágica muerte de su novio, después de precipitarse de lo alto de un edificio tras un interrogatorio policial. Este hecho la lleva a iniciar una investigación en busca de la verdad y la libertad y en la que se cruzará con el resto de protagonistas. De todo ello, hemos hablado en exclusiva con la actriz durante la presentación de la serie en el Festval de Vitoria.

Paula Usero, interpretas en ‘Las abogadas’ a una mujer que vivió, que existió realmente, Lola González.

PAULA – Pues sí, ‘Las abogadas’ es una serie que protagonizamos estas cuatro actrices dando vida a personajes reales, intentando hacerlo de la manera más fiel y más respetuosa posible. Es una historia de cuatro mujeres que lucharon con muchísima valentía por cambiar el rumbo de este país y se enfrentaron a problemáticas muy complejas y a señores muy poderosos que no querían que España cambiase.

Estuvieron cerca, además, de la conocida como Matanza de Atocha. Algunas estuvieron allí, otras no estuvieron. Es tu caso, ¿cómo te has documentado de este momento histórico?

PAULA – De este momento histórico, evidentemente, hay mucha documentación y lo puedes ver, hay mucho vídeo y hay mucho documental y hay mucho archivo, pero es verdad que de ellas en ese momento no existe casi nada. Entonces, lo que yo, por ejemplo, tenía en mi caso, era era una entrevista tan solo de Margot Ruano. Entonces, ella contaba muchas cosas sobre Lola, sobre Enrique Ruano, y sobre cómo ella había estado presente y lo había visto desde fuera. Entonces, fue con esta entrevista, y con algunos documentales que vimos que me documenté. Luego hay un trocito muy bonito y muy doloroso que Lola escribe en el libro de Alejandro Ruiz Huerta, que creo que es como un escrito que ella tiene, que es dolorosísimo, en el que cuenta que su vida ha sido puro dolor.

Pero, ¿por ese tema o por más acontecimientos?

PAULA – Bueno, pues por la muerte de Enrique Ruano, su novio, por Javier, su marido, al que lo mataron en Atocha… Entonces, yo creo que tuvo una vida muy dolorosa. Entonces, intentar un poco hacer esto de la manera más real posible.

Años 70, en plena transición, y nos encontramos con un atentado de ultraderecha. ¿Cómo habéis querido plasmar esto? Al final, son movimientos reaccionarios que hoy en día están volviendo a pasar

PAULA – Claro, nosotras, al final, como actrices, nos entregamos a la causa y nos entregamos a lo que un poco nos pide el guion. Al final era algo muy documentado que Patricia, junto con Marta, las creadoras, habían escrito durante un montón de años. También nos dejamos guiar por los directores, la manera en la que la querían contar… Luego también hay mucha documentación audiovisual sobre esos momentos, pero también hay una parte que se cede a la ficción porque siempre hay grietas que tú tienes que andar rellenando, porque al final no estamos haciendo un documental, estamos haciendo una historia de ficción. Entonces, bueno, creo que en este caso, nosotras como actrices, nuestro trabajo es entregarnos a lo que existe ahí e intentar hacerlo más fiel a lo que está escrito y otra vez con mucho respeto, porque es que es una cosa tan grave…

¿Cómo fue tu proceso de caracterización?

PAULA – Mi proceso fue que yo llegaba también bastante rubia, me tiñeron de morena, me cortaron el pelo y luego creo que yo llevaba unas ropas muy especiales, porque la familia de Lola tenía unos almacenes de telas. De hecho, hay un momento de la serie en la que ella dice que se va a ir a un lugar, que era porque también su familia era de allí, y entonces ella siempre vestía muy elegante, era una persona muy elegante, siempre iba con una medallita al cuello. Y entonces, yo creo que el trabajo de diseño de vestuario ha intentado acercarse a esto, vistiéndola con ropas increíbles, con unos trajes de unas marcas alucinantes. En ese caso he tenido mucha suerte, porque, de repente, vestía unos zapatos de Gucci, de Chanel, y yo decía «Pero bueno…». Entonces, quería intentar un poco, a través de esto, colocarme en el personaje.

Paula, muchísimas gracias y os deseamos muchísimo éxito con esta nueva serie.

PAULA – Muchas gracias.