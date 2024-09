‘La Revuelta’ de Broncano tiene que cambiar su invitado a última hora por un plantón de fuerza mayor

‘La Revuelta’ cerraba este jueves su primera semana de vida solapando celebración tras celebración por su rápida escalada en audiencias. Aunque no todo han sido buenas noticias para David Broncano estos días, ya que, poco antes de recibir al invitado de la noche, desveló que se habían quedado colgados, teniendo que tirar de contactos.

«Hoy teníamos un invitado que no ha podido venir. Era un deportista que ha sufrido una lesión y no podía venir, ya vendrá», comenzó señalando el jienense, que reveló entonces a la audiencia el inesperado revés que habían sufrido y las muchas llamadas que tuvieron que hacer a pocas horas de comenzar la grabación del programa.

David Broncano revela quiénes podrían haber pasado por ‘La Revuelta’ este jueves

Y es que, el tiempo se echaba encima para el equipo de ‘La Revuelta’ y no conseguían dar con un sustituto al misterioso deportista. «Hoy a las cuatro de la tarde no teníamos a nadie. Había varias opciones pero ya pedí que ni me dijesen», aseguró el presentador, que comenzó a enumerar entonces la larga lista de opciones. «Hemos llamado a Anne Igartiburu, Jordi Hurtado, a Raúl Cimas… Se lo hemos dicho al padre de Lamine Yamal«, confesó entre risas del público.

«Creo que a Yolanda Ramos también se lo hemos dicho…», añadió Broncano mientras se acercaba al cubículo de sus compañeros para comprobar en papel quién era el invitado definitivo de este jueves. «¿Pero esta es la entrevista? ¿Esta persona de aquí por qué?», preguntó algo confundido el humorista. «Ah, ¿Pero la entrevista no es a él?», señaló justo antes de que Antonio Resines irrumpiese hiciese su fugaz entrada a plató.

Sin embargo, el viejo amigo de Broncano no sería quién ocuparía el sofá de entrevistado en su última emisión de la semana. «Hago un par de gestiones que tengo que hacer y luego os traigo unos regalos chavales», señaló Resines con sorna mientras abandonaba el set. Entonces, David Broncano terminó por recibir a su invitado de última hora.

«Me alegro de que haya venido porque se lo hemos dicho hace un rato, es un artista increíble, uno de los mejores cómicos de España», comenzó adelantando el presentador de ‘La Revuelta’. «Y nos ha salvado el culo unas cuantas veces», añadió Ricardo Castella entre risas del público. Justo después, Raúl Cimas entró finalmente a plató para visitar una vez más a David Broncano.

«Ve anunciando que mañana será un dato horrible»

«Ve anunciando que mañana será un dato horrible», comenzó bromeando el cómico, lamentando ser su único recurso para ganarse la audiencia del último día de su semana. «Han sido tres días de ilusión pero…», señaló Broncano siguiendo el juego a su invitado. «Asume la culpa, si no te importa», llegó a pedirle el presentador a Cimas.

Entonces, con música de tensión y mucho sentido del humor, el invitado ofreció sus más sinceras disculpas a la persona menos esperada. «Son unas palabras muy tristes dirigidas también al presidente del gobierno…», comenzó relatando entre risas del público. «¿Sientes que lo estamos decepcionando?», preguntó el presentador de ‘La Revuelta’.

«Pedro, lo siento mucho, dales otra oportunidad. Mañana que no hay programa, mañana volverás a ser feliz. Esta noche, tu proyecto, tu hijo… ha fracasado», sentenció Raúl Cimas mientras David Broncano se apresuraba a detener su broma. «Llevo dos semanas intentando quitarme el sambenito y ahora…», comentó el presentador en referencia a las acusaciones que recibió de ser un «proyecto de La Moncloa» antes de su debut.