‘La Promesa’: Avance capítulo del viernes, 13 de septiembre, con un plantón y una amarga noticia

Jana Expósito se disculpa con su hermano Curro por haber hablado con Manuel de sus orígenes sin haberlo hecho antes con él. Algo que el muchacho le reprocha. Mientras, Manuel, en estado de shock, vaga por ‘La Promesa’ verdaderamente confundido por todas las revelaciones que le ha hecho su querida.

La doncella le ha contado toda la verdad de por qué está en ‘La Promesa’ a un Manuel que se queda abatido y sin poder articular palabra. También le ha confesado que Curro y ella son hermanos. Su reacción sigue inquietando a la criada, que teme que todo cambie entre ellos y se trunquen los planes de boda. Y efectivamente, el joven Luján le sugiere posponer el enlace.

Catalina se enfada con su padre por no querer devolverle el negocio de las mermeladas, pero, tras hablar con Margarita y con Pelayo, decide templar gaitas y no tenérselo demasiado en cuenta.

Curro se molesta con Julia y le pide de malos modos que deje de preguntar por la guerra. Cruz también pregunta a Martina cuándo se va a ir Julia de La Promesa. No la quiere mucho más tiempo sobre sus dominios. No le inspira confianza. Y, efectivamente, algo trama.

Por su lado, Teresa, cansada de sentir que sus compañeros no la apoyan desde su vuelta a La Promesa’, le confiesa a Marcelo que no puede más y que no quiere seguir adelante con la farsa. ¿De qué habla? ¿Su supuesto matrimonio es un montaje? ¿No son realmente marido y mujer?

En paralelo, Vera se venga de su madre haciendo que pase un muy mal rato en cocinas, pero lo peor llega cuando la duquesa de Carril hace un descubrimiento sorprendente. Se entera de que su hija y Lope son pareja por Simona y Candela.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 421 del viernes 13 de septiembre

Vera no va a permitir que la revelación a su madre de su noviazgo con Lope vaya a enturbiarle nada y sigue decidida a seguir adelante con su nueva vida cueste lo que le cueste.

Manuel, aún confuso por todo, informa a Jana de que ha puesto en marcha un plan para acercarse a Gregorio y atraerlo a La Promesa con el objetivo de darle caza y que sea detenido nuevamente.

Mientras, Teresa, desesperada por su torpeza, pide a Marcelo que espabile si no quiere perder su puesto de trabajo y Santos, en paralelo, enferma tras haber caído al río por culpa del propio Marcelo.

Por otro lado, Salvador da plantón a María Fernández en su primera quedada tras su marcha del palacio. Algo que hundirá a la criada. Y Pelayo y Catalina vuelven exultantes de la fiesta y comparten con la familia el éxito de su primera aparición en público después de todo el escándalo.

Malas noticias son las que recibe Lorenzo por medio de una misteriosa llamada telefónica que le va a amargar el día. ¿De qué se tratará?