‘La Promesa’: Avance capítulo del jueves, 12 de septiembre, con el descubrimiento de una farsa

Jana le ha contado toda la verdad de por qué está en ‘La Promesa’ a un Manuel que se queda abatido y sin poder articular palabra. Su reacción preocupa a la criada, que teme que todo cambie entre ellos, arruine su relación y trunque los planes de boda. Asumir todo lo que le ha soltado es muy complicado para joven heredero.

Sea cual sea su comportamiento a partir de ahora, Jana se ha quitado un peso de encima desvelándole sus orígenes y su trágica vinculación con La Promesa. No obstante, sabe que tiene una conversación pendiente: Curro también debe saber que Manuel ya está al tanto de todo y se lo cuenta.

En paralelo La duquesa de Carril logra su objetivo y hace su primera visita a las cocinas, donde estará cada vez más cerca de la intimidad de su hija. Y Cruz, que cada día soporta menos la presencia de Catalina, vuelve a exigir a Pelayo que haga honor al acuerdo al que llegaron, se casen y se vayan de palacio.

Por su lado, Santos revela a Petra el secreto mejor guardado de María Fernández tras lo descubierto en su cuaderno. Y Julia continúa interrogando a Manuel y Curro sobre la guerra hasta la saciedad. Tanto es así que Curro se muestra muy hastiado y quiere su expulsión.

Petra aborda a Teresa y le reprende por haberse olvidado tan rápido de su hijo Feliciano contrayendo matrimonio con Marcelo. A él también le encara con extrema crudeza, humillándole y advirtiéndole de que no va a permitir que ocupe el lugar de Feliciano en La Promesa.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 420 del jueves 12 de septiembre

Jana se disculpa con su hermano por haber hablado con Manuel sin haberlo hecho antes con él. Algo que el muchacho le reprocha. Mientras, Manuel, en estado de shock sigue verdaderamente confundido por todas las revelaciones que le ha hecho Jana.

Catalina se enfada con su padre por no querer devolverle el negocio de las mermeladas, pero, tras hablar con Margarita y con Pelayo, decide templar gaitas y no tenérselo demasiado en cuenta.

Curro se molesta con Julia y le pide que deje de preguntar por la guerra. Cruz también pregunta a Martina cuándo se va a ir Julia de La Promesa. No la quiere mucho más tiempos sobre sus dominios. No le inspira confianza. Y efectivamente, algo trama.

Por su lado, Teresa, cansada de sentir que sus compañeros no la apoyan desde su vuelta a La Promesa’, le confiesa a Marcelo que no puede más y que no quiere seguir adelante con la farsa. ¿De qué se trata? ¿Su supuesto matrimonio es un montaje? ¿No son realmente marido y mujer? Lo descubriremos en el capítulo de este jueves.

En paralelo, Vera se venga de su madre haciendo que pase un muy mal rato en cocinas, pero la duquesa de Carril se guarda un as en la manga y hará un descubrimiento sorprendente.