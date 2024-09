‘La Promesa’: Avance capítulo del jueves, 19 de septiembre, con Manuel en peligro de muerte

‘La Promesa’ ha pisado el acelerador en sus principales tramas y tiene enganchados a sus espectadores. Curro le ha contado a Manuel la historia que hubo entre Alonso y Dolores. Por tanto, Manuel se ha enterado ya de la bomba que faltaba por detonar: que Alonso es también el padre de Curro y que, por tanto, son hermanos.

Mientras, la marquesa no logra evitar que los periodistas se presenten en La Promesa. Y Alonso le pide encarecidamente a su hija que sea prudente con ellos y no airee sus trapos sucios, pero ella tiene sed de venganza contra Cruz por lo que le hizo en el pasado. Entretanto, Alonso decide devolver el negocio de las mermeladas a Catalina y Pelayo, lo que provoca una airada reacción de Lorenzo y Cruz.

Martina cree ver que Julia tiene un interés romántico por Curro y así se lo hace ver al muchacho. Las cocineras se dan cuenta de lo aliviados que se sienten Lope y Vera cuando no reciben la visita de la duquesa de Carril, mientras que Ricardo se molesta al ver a Petra cuidando a su hijo. Teme que le esté desplazando.

Además, el mayordomo, está cada vez está más preocupado por la ineptitud de Marcelo, y Teresa le advierte de que preste más atención si no quiere que les descubran. ¿Qué esconden?

La escena cumbre del capítulo 424 de ‘La Promesa’ ha ocurrido al final. Jana se entera de que Manuel ha vuelto a quedar con Gregorio a sus espaldas y descubre que corre un grave peligro. Su prometido ha salido armado con una pistola y teme que las cosas no acabe bien en esa cita con el ex mayordomo.

Y sus presentimientos son certeros. Cuando Manuel acude al lugar en el que se han dado cita, se ve sorprendido por la espalda por Gregorio, que le apunta con un cuchillo de grandes dimensiones dispuesto a matarle si no le revela dónde se encuentra Pía Adarre. Lo que no sabe es que Manuel tiene un as en la manga.

Avance del capítulo 425 de ‘La Promesa’ – Jueves 19 de septiembre

Manuel se ve las caras con Gregorio, con el objetivo de que detenga su acoso sobre Pía. Y se da una situación de gran tensión. El ex mayordomo de La Promesa le tiene neutralizado a punta de cuchillo, dispuesto a matarle si no le revela el paradero de Pía Adarre.

Lo que no sabe Gregorio es que Manuel porta un arma de fuego y no va a dudar en emplearla si es necesario. Se produce un fuerte forcejeo. El antiguo mayordomo no piensa soltar a su presa tan fácilmente y al joven Luján no le queda más remedio que desenfundar la pistola. ¿Matará Manuel a Gregorio?

Petra continúa cuidando con mimo de Santos. Y Ricardo se lleva una sorpresa cuando su hijo abre sus sentimientos con él, mostrando una cara a la que no estamos nada acostumbrados.

Por su lado, Catalina siente más que nunca la presión de haber aceptado hacer la crónica para el periódico, lo que la lleva a tomar una decisión drástica. ¿La declinará o seguirá adelante con su plan de venganza contra Cruz?

Mientras, Marcelo está al borde del despido en La Promesa por su insoportable torpeza. Rómulo cita urgentemente a Teresa para que ponga en vereda a su marido. Y Julia -atención- revela a Curro su verdadera identidad. ¿Quién es realmente y qué busca? Se avecina un gran giro con este personaje.