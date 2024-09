Estas son las dos primeras expulsadas de ‘Gran Hermano 2024’ según los usuarios de la encuesta

Tras su estreno por todo lo alto la semana pasada, Telecinco ofrecerá este jueves la segunda gala de ‘Gran Hermano 2024’ en la que viviremos las dos primeras expulsiones de la edición tras las nominaciones del pasado martes en ‘Límite 48 horas’.

Daniela, Laura, Maite y Vanessa son las primeras candidatas a esta primera doble expulsión. Las cuatro se llevarán una doble sorpresa este jueves pues por un lado desconocen que este proceso afectará a dos de ellas y no solo a una como es habitual. Por otro lado, lo que no saben es que en realidad no serán expulsadas de forma definitiva.

Y es que las dos más votadas por la audiencia a través de la app de Mitele tendrán que abandonar la casa de ‘Gran Hermano 2024’; aunque después entrarán a convivir junto a Jorge, Silvia, Lucía y Javier en la casa secreta de modo que seguirán formando parte del casting por ahora.

Tras la doble expulsión, los habitantes que sigan en la casa oficial de ‘Gran Hermano 2024’ tendrán que ponerse por parejas para someterse a una nueva jornada de nominaciones. Así, tendrán que ponerse de acuerdo sobre las identidades de los nominados y los puntos asignados a cada uno de ellos.

Según los lectores de El Televisero, las dos primeras concursantes expulsadas serán Vanessa y Daniela. Las dos concursantes que forman parte del mismo grupo junto a Nerea y Maica dirán adiós tras recibir un 46% y 27% de los votos según nuestra encuesta. Les sigue Maite con un 21% de los votos mientras que Laura solo ha recibido un 6%.

De momento, hasta la gala de esta noche, a partir de las 22:00 horas, está por ver quién serán las expulsadas. Hasta entonces, puedes continuar votando a través de nuestra encuesta. ¿Y tú quién quieres que sean las dos primeras expulsadas?