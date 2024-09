El histórico actor de ‘La Promesa’ que sorprende despidiéndose: «El día tenía que llegar»

‘La Promesa’ pierde a uno de sus históricos actores. Después de dos años unido al elenco de la ficción de TVE, Mario García, el intérprete que ha dado vida a Salvador, se marcha. Una salida que se ha justificado con la necesidad de buscar un futuro mejor junto a María Fernández. Y, para ello, el lacayo ha tenido que tomar la dura decisión de servir en otra casa, donde va a ascender a primer lacayo y a doblar su sueldo.

El triste adiós de Salvador se produjo en el capítulo que La 1 emitió ayer miércoles, 4 de septiembre, y, horas después, el actor lanzó una extensa publicación de despedida en su cuenta de Instagram, con un texto conmovedor para los fans de la serie. «Este día tenía que llegar… Juntos y de la mano, decimos adiós a La Promesa», empieza escribiendo el joven.

«Siempre establezco un vínculo emocional con los personajes a los que interpreto.

Pienso como ellos, hablo como ellos, converso con ellos. Les comprendo y les entiendo; sin embargo, nunca me había sentido como uno de ellos. He sido Salvador, y no Mario, durante muchos días a lo largo de estos dos años. Me he dejado la piel, el alma y algunos kilos de más por ti, Salvador. Y volvería a hacerlo una y mil veces», valora Mario García.

Que prosigue en una especie de carta hacia el personaje que ha encarnado en ‘La Promesa’: «Eres el hombre en el que ansío poder llegar a convertirme algún día. He recibido infinidad de mensajes dedicados a nosotros, amigo. Mensajes agradecimiento y gratitud, audios que te agarran el corazón, poemas que enternecen el interior más tosco y rudo del mundo. Y todo ello lo has provocado tú. Tu historia. Yo solamente he sido el Caronte que conversaba contigo mientras te llevaba en su barca. Te he puesto voz, te he puesto cuerpo. Ahora has roto los hilos, y sin ellos podrás caminar.

Te deseo lo mejor allá donde te guíen tus pasos. Solamente quiero que seas feliz. Te mereces ser feliz. Has dado demasiado de ti. Ahora toca descansar. Y siempre que mire a las estrellas, te recordaré con lágrimas de felicidad. Te quiero mucho, Salvador Romea. Gracias, de todo corazón».

Tras agradecer todo lo que le ha brindado su personaje, se dirige al equipo de ‘La Promesa’. «Como sé que todas las palabras que diga serán pocas, os he escrito diversas cartas a TODO el equipo de La Promesa», revela. «GRACIAS A TODOS Y TODAS POR SER MI FAMILIA Y POR CUIDARME TANTO. Solo espero que la vida nos lleve por senderos similares y pueda volver a veros», desea Mario García; que destina también unas palabras especiales hacia el creador del exitoso serial: «Gracias a ti @josepcisterrubio por haber creído de nuevo ciegamente en mí y cargarme a las espaldas el peso de este gigante que es Salvador».