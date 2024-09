El contratiempo de Broncano con los invitados de ‘La Revuelta’ este lunes: «Se nos han solapado»

Este lunes, ‘La Revuelta’ tenía la misión de rearmarse en su segunda semana en la parrilla para mantener su buena acogida entre el público de TVE. Tras firmar un máximo de 19.9% de share en su semana de estreno, David Broncano decidió sacar la artillería pesada. Nada más arrancar la emisión, el de Jaén anunció que en lugar de un invitado, en esta ocasión habían reclutado a cuatro potentes rostros.

Pese a las múltiples victorias de Broncano en el access prime time durante sus primeras entregas, fue ‘El Hormiguero’ el que logró despedir la semana con un 23.3%. Dejando así a ‘La Revuelta’ tres puntos por debajo, que logró mantener un potente 19.2% de cuota de pantalla. Y tras el percance vivido con la cancelación a última hora de su invitado del jueves, el humorista se aseguró de tener opciones esta semana.

David Broncano sorprende con cuatro invitados: Dos actrices, un youtuber y una cantante

«Se ha liado hoy Ricardo…», comenzó lamentando David Broncano a sus compañeros antes de desvelar la complicada situación que tenían que atravesar este lunes. «El jueves pasado contamos que se cayó el invitado que teníamos y tuvimos que avisar a alguien dos horas antes», recordó el presentador, haciendo referencia a la improvisada aparición de Raúl Cimas en el espacio durante su última emisión.

Pero en esta ocasión, ‘La Revuelta’ tenía el problema contrario. «Para que no pasase eso hoy, invitamos a cuatro personas pensando que no iban a decir todos que sí y se ha solapado«, explicó el humorista entre risas mientras Ricardo Castella comenzó a reprocharle. «Se ha solapado no, les has dicho tú ‘podéis venir todos el lunes’ y no pueden. No caben», sentenció el colaborador.

«Hay uno que va a tener que salir en TV2», bromeó Grison entre carcajadas del público, proponiendo su peculiar solución. «Quien no quepa, a La 2«, añadía David Broncano. «Después de ‘Saber y ganar’…», señaló con sorna el músico del programa antes de que el presentador de ‘La Revuelta’ ofreciese un adelanto de quiénes eran los misteriosos rostros que tendrán que compartir entrevista.

Dos actrices, un youtuber y una cantante

«Si no viene nadie más, ahora mismo hay de invitadas dos actrices, un youtuber y una cantante», confesó Broncano mientras el público comenzaba a corear y sus colaboradores continuaban lamentando. «Es que no caben», insistió Ricardo Castella. Y las primeras en pasar por el sofá de ‘La Revuelta’ fueron Elisabet Casanovas e Irene Escolar, las protagonistas de la serie ‘Las Abogadas’.

Más tarde, David Broncano recibió a un viejo amigo del programa, el conocido youtuber DJMariio, que hizo su debut en la nueva etapa del humorista en la cadena pública. Y para cerrar la noche de múltiples entrevistas, el de Jaén recibió a la cantante Sandra Carrasco.