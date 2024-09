David Broncano se refiere en unos clarísimos términos a Pedro Sánchez al arrancar ‘La Revuelta’

‘La Revuelta‘ de David Broncano ya está aquí. El humorista se ha estrenado en el access prime time de La 1 aclarando algunas de las cuestiones que se han dicho en redes y en medios de la derecha sobre su vinculación con Pedro Sánchez y su sueldo.

Tras arrancar ‘La revuelta’ con David Broncano tocando el himno con el bombo y gritando que ahora están en «Televisión Española», el presentador se dirigía a la audiencia y al público del Teatro Príncipe Gran Vía.

«Antes de empezar como se han dicho muchas cosas que no son verdad estos meses. Para que lo sepáis no me ha puesto aquí Pedro Sánchez como si fuese su primo tonto del pueblo, esto no ha pasado, no me hace falta» «¿No somos los sicarios del Perro? ¿No somos los secuaces de Puigdemont?» le preguntaba Ricardo Castella.

«Yo no cobro 14 millones de euros, lo he intentado, pero no los cobro. Tengo que pagar a toda esta gente, hay que pagar las cámaras y todo», insistía Broncano. «Y los 160 programas que hay que hacer», apostillaba Castella. «Que son muchos programas y luego los 14 millones no salen de los enfermos del ELA ni de nada, ni de la gaurdia civil. El presupuesto es uno y no tienen nada que ver», aclaraba el presentador.

Tras ello, David Broncano dejaba claro que «la gente que piense que hemos venido a hacer propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez está equivocado. No nos conocen y no visto ni un programa nunca». «¿Estás diciendo que no vamos a lavar el cerebro de toda esta gente?», cuestionaba Castella. «Yo pensé que al final del prograa la mitad serían gays y la otra menas», añadía.

Se han dicho muchas tonterías estos meses. pic.twitter.com/5ZDJi5hor3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2024

El guiño de Grison a Pedro Sánchez y Pablo Motos

Y justo después era Grison el que sorprendía a Broncano y a todo el público con dos tatuajes. «¿Y entonces que hago yo con esta movida? Pensaba que iba con el rollo político. ¿Ahora qué hago con esto?», preguntaba el colaborador quitándose la camisa y enseñando un tatuaje con la cara de Pedro Sánchez.

«Lo he hecho por justificar el suelo de este mes y cubrirme las espaldas, ahora ya no pueden echarme», bromeaba Grison. Y tras ello, se abría el otro lado y mostraba la cara de Pablo Motos. «En el otro lado para asegurarme el trabajo del año que viene me echo este», añadía.