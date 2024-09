Christian Gálvez se estrena como presentador de ‘¡Boom!: «No echo de menos ‘Pasapalabra'»

Las nuevas tardes de Cuatro continúan reinventándose para escalar en audiencia y acercarse a sus rivales. Tras el final de ‘Cuatro al día’, Mediaset apostó durante la pasada temporada por ‘Tiempo al tiempo’, un programa presentado por Mario Picazo, dedicado a la información climática y contenidos relacionados con el cuidado del planeta y la ciencia.

Sin embargo, este formato no ha conseguido cuajar entre la audiencia y es por ello que desde Mediaset se apuesta ahora por dar un giro de volante y centrarse en un entretenimiento más puro, de la mano de Christian Gálvez, al frente del concurso ‘¡Boom!’, que durante años fue líder de audiencia en Antena 3. ¿Cómo recibió Gálvez la propuesta? ¿Echa de menos ‘Pasapalabra’? ¿Cómo vive la situación actual de Mediaset?

Christian Gálvez vuelve ‘¡Boom!’, vuelve a Cuatro ¿Cómo has tomado tú esta decisión por parte de la cadena, esta gran noticia?

CHRISTIAN – No me monto una fiesta porque duermo poco porque tengo un bebé pero haría una fiesta espectacular. Muy contento, muy contento. No me lo esperaba, la verdad. Porque normalmente siempre oyes filtraciones, la cadena te dice “Oye, mira, se está haciendo tal”, pero esto era un secretismo absoluto. Cuando me convocaron al despacho, pensé que me iban a decir otra cosa y me dijeron esto y flipé en colores. Flipé.

O sea, era una decisión ya que estaba bien pensada. Te tenían ya fichado.

CHRISTIAN – A ver, bien pensada… No sé cuánto tiempo tardaron en pensarla, pero estaba pensada y me la comunicaron y fue un regalazo. Fue un regalazo.

¿Has podido hablar con Juanra? ¿Te ha podido decir algo?

CHRISTIAN – Sí. Realmente se filtró antes de que lo publicara de manera oficial la cadena y que yo lo pudiera comunicar oficialmente, pero se filtró, se publicó en diferentes medios, y Juanra me llamó, majísimo. “Lo que necesites, cualquier cosa, lo que sea…”, que estaba súper contento, es que es muy noble, aparte de ser brillante y profesional, es un tío súper cariñoso, súper noble, súper atento, y me llamó para ofrecerse para lo que yo necesitara. Al final no hizo falta, porque el equipo lo tenía muy mamado todo y tal, y yo había visto el programa. Lo había visto y sabía cómo funcionaba. Y muy, muy, muy, muy cariñoso, muy entregado, muy guay. A mí me hizo mucha ilusión que me llamaran.

Has dicho antes en la rueda de prensa que pudiste probar la bomba. ¿Cómo fue esto?

CHRISTIAN – Sí, porque estamos haciendo una prueba para la cadena. Entonces, me pusieron las gafas y me dijeron que hiciera como que cortaba pero sin cortar el cable. Entonces, yo voy y hago que corto y no corto. Pero me hicieron clic y me petó en toda la cara. Y luego, en el juego, sí que es verdad que hay veces que me mancho, que juego, me despisto, me arriesgo un poquito, me acerco más… Hay veces que de repente me peta y me mancho. Lo que pasa es que he desarrollado la técnica de justo cuando peta darme la vuelta, pero a veces me he quedado con todo el cogote manchado, pero está guay. Tiene un punto, está guay. Tiene frescura el polvo (risas).

¿Huele bien?

CHRISTIAN – No, no, no huele.

-¿No?

Ni bien ni mal.

Estuvimos el otro día con José Coronado, y decía que las audiencias de Telecinco estaban en un «desierto». No sé si lo ves como un reto para ti.

CHRISTIAN – Bueno, Telecinco es una cosa, pero creo que Cuatro también está en un proceso de crecimiento. Al final, los desiertos también están para transitarlos. Podemos pensar en un desierto, no hay agua… pero sí oasis imaginarios, o te puedes hacer un Paris Dakar. Entonces, claro, yo creo que al final, cuando hay desiertos o cuando hay oportunidades o cuando flaqueas a veces, al final son oportunidades. Son oportunidades y esto es una oportunidad más.

Al final, no solo la tarde, sino toda la jornada que está construyendo Cuatro, creo que está muy bien, que es muy competente, que vibra en un mundo muy acorde unos con otros. Yo creo que está guay. Entonces, bueno, lo de las audiencias… ¿Sabes qué pasa? Al final, yo creo que todos sabemos hacer quinielas los lunes y todos sabemos hacer programas de televisión el día que vemos las audiencias del día anterior. Es complicado apostar, arriesgar e intentar convencer y enamorar a la audiencia.

Justo ayer estuvimos aquí con Roberto Leal. No sé si echas de menos un poco ‘Pasapalabra’.

CHRISTIAN- No, no. Lo eché de menos cuando acabó, pero en el momento que eso ya se marchó, yo sabía que no podía hacerlo nunca más, no lo echo de menos. No. Igualmente, Roberto es brillante.

¿Sería un «boom» hacer un programa con Patricia Pardo, de repente?

CHRISTIAN – El boom es tener a Patricia Pardo a mi lado. Ese es el boom.

¡Qué bonito! Muchas gracias. Enhorabuena por tu paternidad y enhorabuena por esta vuelta a Cuatro.

CHRISTIAN – Ojalá os guste. Gracias.