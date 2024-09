Broncano presenta ‘La Revuelta’ con una línea roja y contestando a la polémica por fichar en TVE

El Festival de Televisión de Vitoria, desde donde se encuentra una representación de El Televisero, ha sido el escenario elegido para la presentación de «La Revuelta», el nuevo programa de David Broncano que se emitirá en TVE. El conocido showman, acompañado por su inseparable equipo y un nutrido grupo de colaboradores, inicia esta nueva etapa con la promesa de mantener la frescura y originalidad que lo han convertido en un referente del humor en España. El programa se emitirá de lunes a viernes en horario nocturno, justo después del Telediario, y su estreno está previsto para este lunes 9 de septiembre.

Broncano no estará solo en esta nueva aventura televisiva. A su lado estarán los ya conocidos Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison, con quienes ha compartido éxitos en «La Resistencia», programa que redefinió el concepto de late-late night en España durante sus siete temporadas en Movistar Plus+. Pero «La Revuelta» contará además con un elenco de colaboradores que incluye a figuras tan destacadas como Antonio Resines, Ernesto Sevilla, Pantomima Full, Yunez Chaib, Charlie Pee, Valeria Ros, Lalachus y Pablo Ibarburu.

Un programa «con ganas de revolucionar» como gran línea roja

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, «La Revuelta» se presenta como un programa vivo, con un formato callejero y transgresor. Cada noche, el programa recibirá a un invitado de primer nivel, que podrá ser un deportista, un músico, un científico o cualquier otra personalidad relevante. Sin embargo, en el estilo característico de Broncano, cualquier persona, incluso alguien sentado en el público, podría convertirse en el protagonista de la noche. Esta capacidad para sorprender y romper con las convenciones es una de las señas de identidad del presentador y su equipo.

David Broncano: «Estoy muy tranquilo ante la polémica»

Durante la presentación en Vitoria, Broncano se mostró tranquilo y satisfecho con su nueva etapa en la televisión pública. Aunque su fichaje por TVE ha generado cierta polémica y ha sido objeto de politización, el cómico restó importancia a las críticas. «Soy un cómico y hago una cosa tan digna como hacer que la gente se lo pase bien», afirmó con el humor que lo caracteriza. Además, explicó que el cambio de cadena y horario no afectará al espíritu del programa, que seguirá siendo fiel a su esencia, con la única diferencia de su nueva casa televisiva.

Broncano también quiso aclarar ciertos rumores sobre su sueldo, señalando que «lo que se ha publicado no lo gano yo. El presupuesto del programa no es para mí solo. Yo ya era rico antes de llegar aquí».

Además, comentó algunos aspectos sobre todo lo que dio de sí su polémico fichaje. «Se han dicho cosas falsas y barbaridades. Se ha utilizado retorcidamente algunos datos por intereses partidistas y el cambio de cadena de un programa ha llegado a ser una cuestión de estado. Es muy fuerte eso. Han dicho que venimos a aprovecharnos de lo público y eso es falso». Además, aclaró su salida de Movistar comentando que «teníamos una ampliación de contrato con Movistar Plus pero nos llegó esta propuesta y no pudimos rechazarla. Estoy muy convencido de la utilidad de lo público. Si podemos sumar algo a la oferta de la cadena pública española estamos felices de contribuir con nuestro trabajo a ello. Venimos a trabajar aquí como podemos ir a otra cadena». Zanjando la polémica, y preguntado por si entrevistaría a Pedro Sánchez en La Revuelta’, Broncano dijo que «creo que no pero sí quiero entrevistar a Mariano Rajoy».

Y con su habitual humor, no dudó en bromear sobre la competencia con otros programas de la franja horaria, como «El Hormiguero». «Tengo miedo a que ‘El Hormiguero’ haga el primer día un 75% y nosotros un 1%», comentó, para luego añadir que su verdadera preocupación es la calidad del producto final más que los números de audiencia. También comentó el gran cartel de invitados que tiene el programa de la competencia, pero que intentará ponerse a su altura.

🔴 EN DIRECTO. Presentación de #LaRevuelta, el nuevo de Broncano en La 1



Delegado de contenidos de RTVE: "No venimos a competir"



Broncano: "Yo sí. Tengo miedo a que #ElHormiguero haga un 75% y nosotros un 1% el primer día"



📲 Todos los detalles en https://t.co/4Ole67eVDQ pic.twitter.com/HmUmhnP78k — El Televisero (@eltelevisero) September 4, 2024

Un proyecto que apuesta por la diversidad y el servicio público

Agus Alonso, delegado de contenidos de RTVE, subrayó la importancia de «La Revuelta» dentro de la oferta de la cadena pública, destacando que se trata de una propuesta que trata con inteligencia a los espectadores y que incorpora a invitados que no se verían en otros programas. «Es puro servicio público. Me parece fantástico que se haga en un teatro ante un público muy diverso, lo que demuestra la diversidad española», comentó.

Por su parte desde El Terrat destacaron la emoción de trabajar con un equipo tan dinámico y creativo como el de Broncano. «Es pura adrenalina trabajar con ellos. Cada día puede ser una sorpresa. Llevamos más de 30 años haciendo entretenimiento y llegar aquí es una maravilla», señaló, dejando claro que la experiencia acumulada de la productora es una garantía de éxito.

Ricardo Castella, uno de los pilares del equipo, subrayó que la misión del programa es «intentar ser el más divertido de la televisión sin ser tan caro. Mientras otros meten muchas luces espectaculares volando en el cielo, nosotros metemos 40 chistes». Esta filosofía de hacer más con menos, manteniendo la frescura y autenticidad que los ha caracterizado, será clave en esta nueva etapa en TVE.

El programa se grabará en el mismo teatro de Gran Vía donde se rodaba «La Resistencia», aunque con algunos cambios en la escenografía. A pesar de estos ajustes, el escenario seguirá siendo el mismo lugar donde Broncano y su equipo han creado tantas noches inolvidables. Los interesados en asistir como público pueden inscribirse a través de las redes sociales del programa y en la web de RTVE.

Una gran apuesta de TVE para esta temporada

«La Revuelta» se perfila como una de las grandes apuestas de TVE para esta temporada, uniendo la experiencia y el carisma de David Broncano con un equipo de colaboradores de primer nivel. Con un formato que promete sorprender y mantener la frescura, el programa busca posicionarse como una alternativa atractiva en el prime time español, apostando por la diversidad, la inteligencia y, sobre todo, el buen humor.

El reto es grande, pero Broncano y su equipo se muestran confiados y entusiasmados con esta nueva etapa. Como él mismo dijo, «estoy muy convencido de la utilidad de lo público. Si podemos sumar algo a la oferta de la cadena pública española, estamos felices de contribuir con nuestro trabajo a ello».

La polémica de su fichaje

🔴 EN DIRECTO. Broncano se sincera sobre su polémica llegada a RTVE



"Se han dicho cosas falsas y barbaridades. Se ha utilizado y retorcidamente algunos datos por intereses partidistas y ha llegado a ser una cuestión de estado"



📲 Todos los detalles en https://t.co/4Ole67eVDQ pic.twitter.com/vtJBuQcDun — El Televisero (@eltelevisero) September 4, 2024

El intento de llevar «La Resistencia» de David Broncano a TVE generó una crisis interna que culminó con la destitución de Elena Sánchez como presidenta interina de RTVE. El Consejo de Administración decidió su cese después de que Sánchez intentara evitar el fichaje de Broncano y el costoso contrato con El Terrat (Mediapro), que ascendía a 87.000 euros por programa.

El contrato de Broncano con TVE, valorado en 28 millones de euros por dos temporadas, sigue ha sido objeto de debate. La emisión del espacio justo después del informativo nocturno ha generado preocupaciones internas en la dirección de informativos debido a la reducción de tiempo en pantalla del Telediario. Pese al alto coste, TVE se reserva la opción de cancelar el contrato en la segunda temporada si no se alcanzan los objetivos de audiencia previstos.