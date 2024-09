Avance de ‘Una nueva vida’ del capítulo 2: Un plan de huida y una boda con ingrata sorpresa final

Un matrimonio concertado marca el punto de partida de esta historia que protagonizan dos sagas familiares completamente enfrentadas. El primer capítulo de ‘Una nueva vida’ que vimos el pasado domingo arrancó con una explosión de drama y revelaciones en las dos sagas familiares protagonistas, los Korhan y los Sanli.

La trama versa sobre Ferit (Mert Ramazan), un joven hijo de una familia rica, acostumbrado a tenerlo todo, rodearse de mujeres, fiestas interminables y no cumplir con sus responsabilidades. Ferit no dice no a ningún placer. Pero tampoco está interesado en labrarse un futuro ni en conseguir nada en la vida.

La vida que lleva Ferit molesta especialmente a su abuelo, el respetable empresario Halis Korhan. Así, Halis decide que Ferit debe casarse con una respetable chica de Gaziantep. Aunque el chico no quiere hacerlo, no puede negarse a las intenciones de su abuelo.

Desde ese momento, Ifakat (Gulcin Santircioglu), la nuera mayor de Halis, será la encargada de buscar una chica adecuada para Ferit. Entonces, la mujer encuentra a Suna (Beril Pozam), la hija mayor de la familia Sanil en Gaziantep. La noche de la pedida de mano, Suna y su hermana Seyran (Afra Saracoglu) se llevan grandes sorpresas.

La familia Korhan encontró en Suna la esposa perfecta para Ferit, pero el joven termina fijándose en Seyran, su hermana pequeña, y pide a sus padres la mano de ella en lugar de la de Suna. Así, la vida de las hermanas acaba de cambiar para siempre.

Avance del capítulo 2 de ‘Una nueva vida’ – Domingo 22 de septiembre

Suna pierde los papeles al descubrir que escogieron a su hermana para contraer matrimonio con Ferit. Por su parte, Seyran se niega a casarse con alguien que no conoce, pero Kazim se impone a su propia hija a base de malos tratos e infligiendo duros castigos como encerrarla en una habitación.

Mientras, y en contra de la voluntad de Seyran, las dos familias comienzan con los trámites de la boda, aunque Ferit sigue con su novia Pelin. Entretanto, Seyran planea huir con su pareja por la noche, pero él rechaza la propuesta de escapar juntos y así salvarla. Teme enfrentarse a los Korhan. Seyran se marcha decepcionada y hundida, sin querer una nueva vida.

La tía de Seyran y Halis tuvieron una historia de amor secreta en el pasado. Ella todavía conserva un collar que este le regaló y decide dárselo a su sobrina para que se lo ponga si necesita ayuda. Finalmente, Seyran y Ferit se casan. Tras la celebración de la boda van a un hotel. Ambos entran en su habitación y se encuentran con una ingrata sorpresa: Pelin, la novia clandestina de Ferit, carcomida por los celos y la ira. ¿Cuáles serán las consecuencias?