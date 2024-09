Ángela Portero señala lo que circula de Carmen Borrego tras las cámaras y clama: «Maldad»

Ángela Portero puso contra las cuerdas a Carmen Borrego en ‘De Viernes’ al señalar que, fuera de cámaras, podría haber rajado sobre su hijo, José María Almoguera, cada vez que tenía un problema con él, y que mucha de esa información ha llegado a los periodistas. En ese sentido, Portero le planteó si había una intencionalidad para que eso trascendiera por medio de filtraciones. Y Carmen, al escucharla, estalló.

«Lo que pasa es que muchas veces, y nos conocemos, se hablan muchas cosas fuera de plató. Poca gente suele utilizar el off de record porque lo respetamos, pero sí que nos llegan informaciones muy directas, y tú lo sabes. Y lo vamos a dejar ahí», introdujo Ángela Portero mientras en el programa se debatía si Borrego había aireado la cuestionada relación entre su hijo y María Teresa Campos.

«¿Qué estás insinuando? ¿Que yo he hablado fuera de un plató de la relación entre mi hijo y mi madre? La persona que te lo ha dicho miente», le rebatió inmediatamente Carmen Borrego. «De otras cosas», aseguró Ángela Portero. «Me parece fenomenal el off de record, yo no tengo nada que temer; así que si quieres contarlo lo puedes contar eh», le desafió la menor de las Campos.

«Se ha insinuado que tu hijo te ha dado muchos problemas en su adolescencia y en su juventud. ¿Por qué nos llega toda esa información cuando tu hijo no ha sido una persona pública? ¿Por qué crees que nos llega a los periodistas ciertas cosas? Porque una denuncia puede llegar, pero eso…», insistió la colaboradora de ‘De Viernes’.

«¿Estás insinuando que yo cuento esas cosas para que llegue a los periodistas? ¿Estás diciendo esa maldad?», le encaró una muy cabreada Carmen Borrego. «Yo nunca he hablado con nadie para que esto llegue a los periodistas, yo he protegido a mi hijo durante toda la vida y lo sigo protegiendo», defendió con vehemencia la hermana de Terelu Campos.

«¿Cuando has estado enfadada no has podido contar cosas de las que luego te has podido arrepentir?», le repreguntó Ángela Portero, dejando cada vez más claro lo que quería compartir con los espectadores de Telecinco. «Entre compañeros y amigos estaría bueno que yo no pudiera hablar de mi vida, pero no para que luego te lo cuenten a ti con esa maldad en un pasillo», sentenció Carmen.

«Compañeros y amigos no, hablo de gente que trabaja en este medio», le contrarió Ángela. «Tú cuando tienes un problema con tu hija lo puedes contar a la persona que tienes al lado y ya está, no tiene mayor importancia. Pero tú estás insinuando que yo he contado esto para que salga en la prensa, hombre», le confrontó Carmen, indignada con lo que estaba tratando de dejar caer la tertuliana. La tensión fue máxima.