Un invitado de ‘El Diario’ se revuelve y llama «imbécil» a Jorge Javier Vázquez en su cara

‘El Diario de Jorge’ continúa postulándose como un digno sucesor del formato original, al menos en momentos de tensión. Jorge Javier Vázquez vivió este martes otro inesperado desplante de uno de sus invitados por una broma que no le terminó de convencer. Maverick, uno de los protagonistas de la tarde, terminó frenando al presentador, enfadado por la jugarreta.

Maverick, un influencer de Las Palmas acudía este martes como invitado al espacio de Telecinco sin saber muy bien el motivo de su visita. «Soy el mejor porque en Canarias no hay tanta competencia. Yo soy el mejor en lo mío», aseguraba el joven, que se considera el mejor creador de contenido de las islas.

Un invitado de ‘El diario de Jorge’ insulta a Jorge Javier en directo

Nada más irrumpir en el plató, tras presumir de su éxito en el campo de las redes sociales, Jorge Javier Vázquez le sometió a un interrogatorio que tensaría cada vez más al joven canario. Entre las cuestiones, el de Badalona le preguntó muy serio si alguna vez había comprado seguidores, a lo que Maverick respondió con un firme «no», pero poco a poco se fue poniendo más nervioso.

Jorge Javier Vázquez en ‘El Diario de Jorge’

Y mientras el influencer se sometía al tercer grado en plató, ‘El Diario’ guardaba el plato fuerte de la tarde en el backstage, donde Andrew, un examigo del canario, esperaba su señal para desenmascarar al invitado de la tarde y demostrar que no es realmente un influencer. «¿Qué es eso? Espero que no sea una sorpresa. Porque no espero a nadie», reaccionó incrédulo el invitado.

«Se avecina tormenta», adelantó entonces el presentador, mientras Maverick se mostraba cada vez más tenso en su asiento. Antes del esperado cara a cara, el influencer se dirigió a marcharse a la sala de espera para que el otro testimonio pudiese ofrecer su versión de los hechos a los espectadores.

Con el ambiente lleno de tensión, y sin saber muy bien qué esperar por parte del programa, Maverick se dirigía junto al presentador a una sala contigua en el plató cuando Jorge Javier le sorprendió con un susto. «¡Tu puta madre! Pero coño, no seas imbécil, idiota», espetó muy enfadado el canario, que no encajó demasiado bien la broma del comunicador. «Por favor hijo mío, que era una broma», sentenció Vázquez.