La directora de ‘De Viernes’ desvela en exclusiva las líneas rojas y directrices del programa

‘¡De Viernes!’ es actualmente el programa que mejor funciona en Telecinco. El programa de crónica social que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona ha conseguido en el mes de agosto marcar su máximo histórico con un fabuloso 16,7% de share y más de un millón de seguidores gracias la visita de Sofía Suescun, finalista de ‘Supervivientes All Stars’, pero no para hablar precisamente de este tema, sino del conflicto que mantiene con su madre Maite Galdeano.

Con esta entrevista, Telecinco ha vuelto a ser referente informativo en temática del corazón con un tema exclusivo de la cadena, pues ninguna otra cadena se ha hecho eco de ella, al ser Sofía y Maite unos personaje nacidos en Mediaset. Una circunstancia que no sucedía desde el final de ‘Sálvame’, cuando los distintos colaboradores conseguían ser líderes de audiencias con sus diferentes problemas.

¿Cómo afronta Julia Tapias la segunda temporada del programa? ¿Cómo valora la participación de Terelu Campos en ‘De Viernes’? Hablamos en exclusiva con la directora del espacio sobre estos temas, sobre Santi Acosta y sobre las líneas rojas que tienen al respecto de los invitados que se sientan cada viernes en el sofá vip.

Termina la primera temporada ‘De Viernes’. Estamos con Julia Tapia, eres la directora ‘De Viernes’. Es, ahora mismo, el programa más exitoso de Telecinco. ¿Es una responsabilidad esto o cómo lo sientes?

JULIA – Bueno, yo lo siento como un orgullo, como una responsabilidad también. Y luego como un disfrute, porque la verdad es que es un programa que nos está haciendo pelear, pero disfrutar mucho.

La nómina de invitados que habéis tenido en esta temporada es de lujo porque al final eran invitados de máxima actualidad. ¿Os ha costado pelear para que llegasen?

JULIA – Sí, nos ha costado mucho, pero estamos contentos con el resultado y muy orgullosos de haber conseguido sentar a personajes que hacía muchos años que no se sentaban en esta casa y que han salido contentos y nosotros hemos salido contentos y estamos felices con eso.

En junio-julio habéis cosechado la mejor media del año. No sé vosotros cómo lo recibís, cómo valoráis estos datos.

JULIA – Nosotros los recibimos con mucha alegría, pero con mucha prudencia, porque al final la competencia es muy complicada, es verdad que competimos con formatos muy asentados, de mucho éxito, grandes programas también, y bueno, es una responsabilidad, muy orgullosos, pero sabiendo que tenemos que trabajar mucho más.

Ha comentado Jaime Guerra que el término ‘De Viernes’ tiene dentro una esencia de fiesta, no sé qué me puedes hablar de este término y… ¿cómo lo hemos visto representado?

JULIA – Es lo que decía Jaime. Al final, lo que pretendíamos era un programa que se convirtiera en referente de corazón en la cadena, que se enmarcara por una línea de un estilo diferente, cercano, amable, respetuoso, que los invitados vinieran con ganas de hablar y de contar sus historias y que las pudieran contar con todo, con sus polémicas, con sus partes positivas, cuestionando lo que cuestionaran, pero todo dentro del mismo tono, y que a la vez respirara alegría, buen rollo y diversión, que es lo que creemos que la gente necesita un viernes por la noche.

En ‘De Viernes’, el invitado es el foco de atención en cada entrega. ¿Hay alguna línea roja para traer invitados?

JULIA – Bueno, nosotros, al final, por lo que peleamos son por protagonistas de la actualidad y personajes que creemos que tienen el interés de la mayoría de los espectadores y que cuenten historias que interesan. Esa es la línea que nosotros buscamos.

Terelu ha sido la gran protagonista de los últimos meses, no tanto por ella, sino por su hija. ¿Cómo se ha gestado esto y cómo recibió ella esta noticia?

JULIA – Nosotros estamos muy contentos, pero porque Terelu lleva siendo noticia mucho tiempo, no solo ahora por lo de su hija, sino por diferentes cosas, pero me parece que es una excelente colaboradora. Me parece que para nosotros era importante como programa tenerla en el plantel de nuestro cinco. Yo creo que ella trabaja estupendamente, es una profesional impecable y estamos muy contentas de tenerlo en el equipo.

Algo que se ha comentado mucho de este programa es ese clima tranquilo que se respira. Sin embargo, al estar Terelu, que la hemos visto en la última entrega de protagonista, ¿vamos a ver un cambio en esta nueva etapa de ‘De Viernes’ en la que los colaboradores puedan ser también protagonistas recurrentemente?

JULIA – Yo creo que no. Yo creo que realmente la única de nuestros colaboradores actuales que tiene interés fuera de su papel como periodista es Terelu, por su familia, su entorno, por su trayectoria. Y yo creo que es con la única con la que puede pasar. Nuestros colaboradores son periodistas, igual que Terelu, lo que pasa es que Terelu tiene el añadido de que tiene una repercusión y un interés mediático importante.

¿Por qué el público tiene que ver ‘De Viernes’? ¿Por qué tenemos que ver ‘De Viernes’ y por qué habéis marcado un nuevo ciclo?

JULIA – Hay que ver ‘De Viernes’ porque los protagonistas de las historias que están de actualidad y que interesan a todo el mundo, se van a sentar en ‘De Viernes’. Y lo van a contar de primera mano. Y eso creo que tiene bastante interés.

¿Es fácil trabajar con Bea y con Santi?

JULIA – Es una maravilla trabajar con los dos. Aparte de cómo son profesionalmente, cómo son personalmente. Y creo que al final la química, además, que han construido entre ellos, es maravillosa. Son una parte muy importante del tono, del programa y de la felicidad, la diversión y el buen rollo del programa se debe también mucho en parte a ellos.

¿Les dais directrices sobre bajar más el tono para que el invitado esté más a gusto? ¿O cómo manejas la dirección?

JULIA – Yo creo que se dan directrices de todo lo que vaya pasando, pero ellos tienen clarísimo el programa que es y el que quieren hacer. Estamos todos en el mismo barco y tenemos muy claro lo que queremos. Además, son dos personas que se manejan bien en el buen rollo y en la cercanía y en el respeto y eso es importantísimo para este formato.

Muchas gracias, Julia, y os deseamos lo mejor en esta nueva temporada.