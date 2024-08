Cristina Tárrega se pronuncia así sobre el viraje de Telecinco sin ‘Sálvame’: «Está a mi medida»

Cristina Tárrega está siendo sin duda uno de los rostros más representativos de esta nueva etapa de Mediaset. Además de su hueco en las tardes como colaboradora de ‘TardeAR‘, también ha estado al frente de ‘La vida sin filtros’, que ha ocupado numerosos titulares por sus excéntricos invitados. En una reciente entrevista para ‘El Mundo‘, la presentadora se ha sincerado sobre su situación profesional actual y cómo está siendo trabajar en el nuevo Telecinco.

El pasado 10 de agosto la presentadora despidió la segunda temporada de ‘La vida sin filtros’ tras nueve entregas, que se han movido con audiencias débiles entre el 7% y el 10%, y cuyo máximo histórico lo registró el 20 de julio con un buen 10,9%. Tras cerrar otra etapa del programa de entrevistas, la valenciana se ha sincerado ahora sobre cómo está siendo trabajar en la renovada Mediaset.

Cristina Tárrega, sobre la nueva Mediaset: «No es ni mejor ni peor»

«Hay personas a las que les encantan las entrevistas y los photocall. Yo tengo otro perfil. Me gusta más sentarme en la redacción», comienza asegurando Cristina Tárrega, dejando claro lo que la distingue de sus otros compañeros de Telecinco. Y es que, la presentadora tiene claro cuáles son sus puntos fuertes en el ambiente de trabajo.

«Yo tengo muchos defectos, pero poseo una gran virtud que es escuchar. Cuando alguien está mal, intento detectarlo. Me robo minutos a mí para los demás y eso me satisface mucho. Soy generosa en ese sentido», explica Tárrega, que también manda un recado a quiénes le critican: «Son muchos años de bagaje y de conversar con ellos [los espectadores]. Es mi forma de empatizar. Hay personas a las que no gustaré nada y a otras les gustaré mucho«.

Sobre su actual etapa en Telecinco, asegura que se permite «rechazar ofertas», además de mojarse sobre la nueva línea editorial de la cadena, que arrancó con la eliminación de ‘Sálvame’ de la parrilla. «Me gusta la nueva Mediaset, que va virando y tiene una línea que va más conmigo y mi manera de ser. No es ni mejor ni peor», asevera Cristina Tárrega.

«Este es el traje que yo considero que está a mi medida. Yo no doy escándalos, no soy un personaje del corazón«, termina sentenciando la valenciana, que pese a despedirse de las noches de los sábados con ‘La vida sin filtros’, continúa en la mesa de ‘TardeAR’ como colaboradora de cara al inicio de la nueva temporada del magacín en septiembre.