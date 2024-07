Preguntan a Jorge Javier Vázquez por Ana Rosa y solo necesita una palabra para definirla

Si hace un año el futuro de Jorge Javier Vázquez en Mediaset era toda una incógnita, este año ha renovado su contrato con el grupo hasta el 2027, y está a la espera de presentar varios programas. El lunes estrenará ‘El diario de Jorge’ y, a partir de septiembre se pondrá al frente del regreso de ‘GH’ con anónimos y de ‘Hay una cosa que te quiero decir’.

Pese a que el verano pasado, justo cuando cancelaron ‘Sálvame’, estaba de baja por prescripción médica, y ni siquiera pudo asistir al último programa, este verano está a tope de trabajo. Y él, encantado. Así lo ha reconocido en una entrevista concedida a ‘El País’, donde se ha sincerado sobre cómo ve a sus ex compañeros en ‘Ni que fuéramos’ y sobre su relación con Ana Rosa Quintana.

Su retiro temporal de la televisión le hizo darse cuenta de que «me gusta mi trabajo. Me lo paso bien yendo a trabajar». El lunes debutará con ‘El diario de Jorge’, un programa al más puro estilo ‘El diario de Patricia’, que triunfó en Antena 3 hace 20 años. Él reconoce que «no lo veía porque me pillaba trabajando. Yo tengo muy buena relación con Patricia Gaztañaga y hablamos mucho».

De hecho, explica que «cuando me dijeron que iba a hacer ‘El diario’, la llamé. Me dijo que no había otra persona que pudiera hacerlo mejor que yo. Muchas veces lo que tiene éxito y engancha en la tele es la sencillez». Sobre la renovación de su contrato con Mediaset hasta el 2027, confiesa estar «muy contento, y mi madre más», bromea.

Jorge Javier reconoce no echar de menos ‘Sálvame’

Respecto al final de ‘Sálvame’, Jorge Javier reconoce que no lo echa de menos: «¿Cómo lo voy a echar de menos si fueron 14 años? ‘Sálvame’ fue como una pareja con la que pasas por todos los estados: el descubrimiento, el enamoramiento… Lo amas y luego lo detestas, te vas y luego vuelves e intentas poner todo de tu parte para rescatar ese amor que tuviste. Pero llega un momento en el que te preguntas: ‘¿Por qué sigo?’. Me di cuenta de que seguía porque me daba estabilidad y tranquilidad. Pero yo necesitaba salir. Quise dejarlo en varias ocasiones, pero siempre volvía. Supongo que por miedo».

En cuanto al programa, el presentador cree que «había señales de agotamiento. Los últimos años fueron muy complicados. Un día el programa duraba cuatro horas y al siguiente cinco, luego tres, luego cinco de nuevo. Después de tantos años de esos vaivenes había mucho agotamiento. Trabajábamos con muchísima precariedad». Sobre sus excompañeros de ‘Sálvame’, reconoce que los ve en ‘Ni que fuéramos’: «Veo los vídeos que se hacen virales. Y pienso: ‘¡Qué proeza!’. Reconozco el talento del director, David Valldeperas».

Sobre Ana Rosa asegura: «Me río mucho con ella. Es una estrella»

Al ser preguntado por su relación con Ana Rosa Quintana, de la que tanto se ha hablado, Jorge Javier deja claro lo bien que se llevan: «Yo empecé trabajando con Ana Rosa y he pasado muy buenos momentos con ella. Siempre que he necesitado trabajo, Ana Rosa ha estado ahí para ofrecérmelo. Y en el tú a tú tiene mucha gracia. Me río mucho con ella. Y luego, es que es una estrella«.

Y, aunque él no se «considera una estrella», bromea asegurando que «entre estrellas no nos pisamos el poncho. Uno es una auténtica estrella cuando no habla mal de otra. Ana Rosa forma parte de mi vida. Evidentemente, todo el mundo sabe que ideológicamente no tengo nada en común con ella…», sentencia.