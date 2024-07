Jorge Javier Vázquez describe a María Patiño de una forma que nadie había aún verbalizado

El fichaje de María Patiño como copresentadora de ‘La velada del año IV’ ha causado todo un revuelo este fin de semana. Y como no podía ser de otra forma, Jorge Javier Vázquez ha querido pronunciarse sobre los últimos logros de la que fue su compañera en ‘Sálvame’. En la última entrada de su blog de Lecturas, el de Badalona ha elogiado el trabajo de la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ y ha asegurado que se alegra de verla contenta.

Marina Rivers y María Patiño fueron el tándem escogido este año por Ibai Llanos para presentar de forma conjunta el esperado evento dentro del mundo del streaming. Y la conductora de ‘Ni que fuéramos’ no decepcionó. La periodista ha recibido multitud de felicitaciones en redes sociales y Jorge Javier no ha perdido la oportunidad de sumarse.

Jorge Javier Vázquez sobre María Patiño: «Lleva a una gran cómica dentro»

El catalán, además de mojarse por completo en la polémica entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, ha decidido aprovechar para opinar sobre el buen momento profesional que está viviendo su amiga. «La noto contenta y me alegra porque la quiero muchísimo», afirma Jorge Javier Vázquez, que además quiso lanzar un recado urgente. “No sé a qué están esperando los productores de este país para ofrecerle un papel en una serie de televisión», añade el comunicador.

«Quien se dedica a picar en esa mina se va a llevar muchas alegrías porque María lleva una gran cómica dentro«, ha insistido el periodista, que tiró entonces de complicidad con la gallega. «Desde pequeña ya tiene elegido su nombre artístico: Blanca Diva», confiesa el presentador, que se encuentra a punto de regresar a las tardes de Telecinco.

Con ‘El diario de Jorge’ a punto de arrancar, Jorge Javier Vázquez encadena un proyecto más que lo consolida como uno de los rostros más importantes de este año en Mediaset. «El cuerpo, que es muy sabio, no me pide este año descanso. Estoy que me muero de ganas por empezar mi nuevo programa”, asegura el comunicador, que compaginará este nuevo formato con el regreso de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ y ‘Gran Hermano’ a partir de septiembre.