Jorge Javier se burla tras su campaña velada contra Olga Moreno: «Me hackearon unos turcos»

Jorge Javier Vázquez ha lanzado un segundo vídeo en sus redes sociales después de la polémica que ha generado el que publicó ayer domingo junto a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas.

En esa secuencia, de forma indirecta y velada se estaba haciendo campaña contra Olga Moreno para ser la expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ en una semana en la que vuelve a estar nominada y con un pie fuera.

«Recordad que no es para expulsar», les advertía Jorge Javier Vázquez a Anabel y a Rocío Carrasco para que no se equivocaran con el sentido del voto, y ellas, de un modo interpretativo, hacían creer que entonces iban a cambiar su voto para favorecer a los contrincantes de Olga en el televoto.

Jorge Javier se acaba de marcar el que va a ser su mejor STORY por muchos años.



Rocio Carrasco haciendo como que vota para expulsar a OLGA.



Fantasía pura. pic.twitter.com/pqVqCDEPCt — COMENTO TV 📺✈️ 💫 (@comentemostele) June 30, 2024

El ‘storie’ ha provocado una enorme controversia entre quienes lo han celebrado y quienes consideran, en cambio, que Jorge no debería haberse inmiscuido en algo así al tratarse del presentador de ‘Supervivientes All Stars’ y tener que mantener una cierta imparcialidad.

Así, ante todo el revuelo suscitado, Jorge Javier Vázquez ha publicado un segundo ‘storie’ este lunes añadiendo más cachondeo al asunto. Hay quienes llegan a creerse su explicación porque lo dice de una manera muy seria, pero salta a la vista que es puro sarcasmo.

«Estoy consternado. El storie que habéis visto con Anabel Dueñas y Rocío Carrasco no es lo que parece. Me hackearon el móvil unos turcos y lo que habéis visto es fruto de la inteligencia artificial. Siento el revuelo que se ha armado, pero el asunto ya está en manos de Noemí Argüelles para que no vuelva a suceder», ha declarado Jorge Javier.

Evidentemente, es un pronunciamiento repleto de sorna e ironía. De hecho, cuando habla de Noemí Argüelles, hay que recordar que se trata de un personaje de ficción, un mítico de la serie Paquita Salas interpretado por Yolanda Ramos.