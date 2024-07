Guía con todo el cine de este fin de semana que puedes ver gratis: de ‘Jurassic World’ al orgullo de ‘Pride’

Este primer fin de semana de julio tiene lugar el Orgullo LGTBI en Madrid, una de las celebraciones más multitudinarias del año. Y TVE, que está aprovechando al máximo sus acontecimientos deportivos del Tour de Francia y la Eurocopa, también ha encontrado hueco para celebrarlo con la película de ‘Pride’, un clásico moderno indiscutible. Pero no es la única película interesante que nos llega este fin de semana. Porque La Sexta aprovecha para devolvernos las ganas por las historias de dinosaurios emitiendo las dos primeras de la trilogía de ‘Jurassic World’.

Además, Cuatro concluye su repaso a la saga de ‘La Momia’ emitiendo la tercera entrega (aunque esta vez sin Rachel Weisz), y también veremos otro clásico de aventuras como es ‘Corazón de dragón’. Pero ojo, porque TVE aprovecha para estrenar la película ‘La mujer rey’, una historia basada en hechos reales con una Viola Davis como nunca la has visto. ¿Estáis preparados para un fin de semana repleto de aventuras?

Sábado 6 de julio

Jurassic World (LA SEXTA)

Sinopsis: Veintidós años después de los eventos que tuvieron lugar en Parque Jurásico, Isla Nublar acoge ahora el parque temático sobre dinosaurios Jurassic World, tal como había concebido originalmente John Hammond. Tras 10 años de funcionamiento y a causa del descenso del número de visitantes, la dirección del parque decide crear una nueva atracción que sorprenda al mundo entero. Para ello, investigadores del centro manipulan genéticamente el ADN de varias especies para crear un híbrido: el Indominus Rex. El nuevo dinosaurio, criado en aislamiento, resulta ser más inteligente de lo que se esperaba y se escapa de su recinto. La vida de los visitantes del parque está en peligro ante la peor criatura jamás vista.

La mítica saga de ‘Parque Jurásico’ (como la llamamos los millenials) experimentó un nuevo auge gracias a la película de Colin Trevorrow. Con Bryce Dallas Howard y Chris Pratt de nuevos protagonistas, conocimos a nuevos dinosaurios… y hasta dónde puede llegar la codicia humana. El inicio de una trilogía que se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia, demostrando que el interés por los dinosaurios estaba más vivo que nunca. Y ojo, que de ella también nació la serie de Netflix ‘Campamento Cretácico’ y se prepara una nueva trilogía con Jonathan Bailey (‘Los Bridgerton‘) como protagonista.

Hora de emisión: 15.30 horas

La Momia: la tumba del Emperador Dragón (CUATRO)

Sinopsis: Condenados por una perversa bruja a permanecer en estado de muerte aparente para siempre, el despiadado emperador chino Dragón y sus diez mil guerreros han reposado durante siglos en su tumba de barro cual ejército de terracota. Cuando le exigen al joven aventurero y arqueólogo Alex O’Connel que despierte de su sueño eterno al temible gobernante, no tendrá más remedio que consultar a sus padres: las únicas personas expertas en no muertos. Cuando el monarca regresa a la vida, su afán de dominio no tiene límites y, usando sus poderes sobrenaturales, se lanzará con sus tropas a la conquista del Lejano Oriente, a menos que los O’Connell encuentren la forma de impedírselo.

‘La Momia’, protagonista por Brendan Fraser y Rachel Weisz, se convirtió por derecho propio en un clásico indiscutible del cine de aventuras. ‘El regreso de la momia’ estuvo a la altura de las circunstancias y consiguió ser un éxito en taquilla. Pero tras esas dos primeras entregas perfectas, llegó demasiados años después la tercera parte, y tanto el director Stephen Sommers como Rachel Weisz se dieron de baja. ¿El resultado? La peor de la saga con diferencia. Ni siquiera la salvan Jet Li y Michelle Yeoh. No fue la mejor idea llevar la historia a otro lugar que no fuera Egipto y palideció en comparación con las otras entregas. Una lástima… aunque parece ser que ahora hay una cuarta parte en marcha con los dos protagonistas originales.

Hora de emisión: 15.40 horas

Hércules: el origen de la leyenda (CUATRO)

Sinopsis: Antigua Grecia, año 1200 a. C. En un intento desesperado por liberar a su pueblo de la opresión de su vengativo esposo, la reina Alcmena dirige sus súplicas hacia los dioses y fruto de sus plegarias nace Hércules, engendrado por Zeus, padre de los dioses y los hombres. Ajeno a su verdadera identidad, Hércules sufre el desprecio del rey Anfitrión, quien favorece siempre a su hijo legítimo, Ificles.

Hollywood, como con otros tantos actores jóvenes, trató de hacer una estrella de Kellan Lutz. Y le dio muchas oportunidades, pero no acabó de funcionar ninguna. Sobre todo debido a la falta de carisma del actor, que nunca terminó de conectar con el gran público. Y viendo este tipo de películas, lo entendemos más. Todo se queda a medio camino de lo que podría haber sido. Y sí, hay ideas interesantes, pero ninguna acaba de explotar. Aún estamos esperando una película sobre Hércules que supere (o iguale) a la de Disney de mediados de los 90.

Hora de emisión: 22.50 horas

Pride (TVE)

Sinopsis: Verano de 1984. Margaret Thatcher gobierna y el NUM, Sindicato Nacional de Mineros, ha convocado una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gais se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los mineros.

‘Pride’ es quizá una de las películas que mejor reflejan lo que es el Orgullo LGTBI y el sentimiento de colectivo y familia elegida y no impuesta. Con Andrew Scott, Billy Nighy o Imelda Staunton como protagonistas, nos muestran cómo un colectivo oprimido siempre va a ponerse del lado de otro colectivo oprimido, aunque sus ideas sean opuestas. Al final, están condenados a entenderse, y la película lo muestra de una forma tan real y divertida que se te escapara alguna lágrima hacia el final de la historia. Además, está basada en hechos reales.

Hora de emisión: 23.05 horas

Domingo 7 de julio

Kárate a muerte en Bangkok (PARAMOUNT)

Bruce Lee, dispuesto a pelear.

Sinopsis: Cheng llega a Bangkok tras prometer a su madre que no se metería en problemas. Sin embargo, y nada más llegar, el joven encuentra trabajo en la fábrica del Sr. Mi, que resulta ser una tapadera para encubrir el tráfico de drogas y la prostitución.

Un clásico entre los clásicos. Quizá sea la película más famosa de Bruce Lee, y no es para menos porque tiene varias de sus escenas más míticas. Pese a tener más de 50 años, ‘Kárate a muerte en Bangkok’ ha envejecido muy bien. Y siempre es divertido ver a Lee repartiendo patadas a todos los villanos que se encuentra por el camino. El verdadero héroe de acción perfecto, esta película ayudó a forjar su leyenda.

Hora de emisión: 13.50 horas

Jurassic World: el reino caído (LA SEXTA)

Sinopsis: Hace tres años que el parque temático Jurassic World fue destruido por dinosaurios fuera de control. Isla Nublar ha sido abandonada por los hombres y los dinosaurios sobreviven como pueden en la jungla. Cuando el volcán de la isla entra en erupción, Owen y Claire ponen en marcha un plan para proteger a los dinosaurios de la extinción. Owen se dedica a buscar al raptor que él crió y que está desaparecido, y Claire, que ha aprendido a respetar a estas criaturas, está dispuesta a cumplir con su misión. Cuando llegan a la isla, ya inestable por la erupción del volcán, descubren una conspiración que podría poner el planeta Tierra en grave peligro.

La segunda entrega de la nueva trilogía de dinosaurios, ‘Jurassic World: el reino caído’, replicaba todos los errores de la primera parte. Y uno de ellos era la falta de química entre los protagonistas. Pero aquí se unió nuestro director patrio, J.A. Bayona, a la fiesta, y se nota mucho su mano. Sobre todo en algunas escenas terroríficas del final. Pero también se nota que no le dejaron explorar ni dar mucho de su personalidad. Bastante hace con un guión mediocre que improvisa sobre la marcha, mas que construir una buena historia. Pese a ello, funcionó muy bien en taquilla. Como toda la saga de ‘Jurassic World’.

Hora de emisión: 15.30 horas

Percy Jackson y el ladrón del rayo (CUATRO)

Sinopsis: Percy Jackson es un joven que descubre que su verdadero padre es Poseidón, dios del mar, lo que significa que él es un semidiós. Al mismo tiempo, Zeus, el rey de todos los dioses, le acusa de robarle su rayo, la versión original de las armas de destrucción masiva. Percy debe trasladarse al llamado Campo Híbrido, donde se somete a un entrenamiento para evitar una devastadora guerra entre los dioses.

Logan Lerman y Kaya Scodelario se convirtieron en los protagonistas perfectos de la adaptación cinematográfica de la saga literaria de Percy Jackson, escrita por Rick Riordan. Con el experimentado director Chris Columbus, esta película de 2010 es una perfecta historia de aventuras, revisando toda la mitología griega por el camino. Es verdad que el autor de la saga no disfrutó mucho de esta adaptación, y que ha dado su bendición a la reciente que llevó a cabo Disney Plus en forma de serie. Pero ya solo por ver a Uma Thurman como Medusa, o a Pierce Brosnan como un centauro con melena, la película merece la pena.

Hora de emisión: 15.40 horas

Corazón de dragón (CUATRO)

Sinopsis: En el siglo X, Einon, un joven rey, resulta herido de gravedad y Draco, un dragón, salva su vida. Años más tarde, sin embargo, Einon, se vuelve un monarca déspota y malvado, a quien Draco debe eliminar.

Aunque hoy en día esté más olvidada, lo cierto es que ‘Dragonheart’ lo petó en alquiler a mediados de los 90. Una de las películas más demandadas en Blockbuster, y que además mostró unos efectos especiales increíbles para la época (hace casi 30 años). Con Dennis Quaid como protagonista, destacaba sobre todo la voz del dragón, del mismísimo sir Sean Connery, que disfrutaba en los 90 de una nueva edad dorada. ‘La roca’, ‘El último caballero’, ‘La trampa’… Sean Connery era sinónimo de éxito, y de elegancia por supuesto. La película es una historia de aventuras como las que ya no se hacen, muy divertida y disfrutona para pasar una tarde perfecta.

Hora de emisión: 18.00 horas

La mujer rey (TVE)

Sinopsis: En el siglo XIX, las Agojie son una unidad de guerreras formada únicamente por mujeres que protegen el reino africano de Dahomey con unas habilidades y una fiereza nunca antes vista en el mundo. La general Nanisca es la persona que se encarga de entrenar a la siguiente generación de reclutas y prepararlas para la batalla contra un enemigo decidido a destruir su forma de vida.

El gran estreno del fin de semana es esta película basada en hechos reales con una Viola Davis arrebatadora y omnipresente. Aunque sonó para todos los grandes premios y se fue desinflando según avanzaba la carrera hacia los Oscar, ‘La mujer rey’ es una gran película de aventuras, y que además refuerza los papeles femeninos, dándoles un nuevo cariz muy interesante. La película funcionó en taquilla, y es que ver a Viola Davis desatada siempre merece la pena.

Hora de emisión: 22.05 horas