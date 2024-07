Las 10 mejores series LGTBI para este Orgullo 2024 y en qué plataformas verlas

Este pasado 28 de junio se celebraba el día del Orgullo LGTBI para conmemorar los disturbios de Stonewall, que iniciaron el movimiento del colectivo en pos de conseguir derechos. Desde entonces, muchos países se han unido a esta lucha que debería unir a todo el mundo pero que, lamentablemente, y aún hoy, sigue teniendo a gente en contra. De hecho, con el auge de la extrema derecha en gran parte de Europa, tenemos que estar más en guardia que nunca. Y una de las mejores formas de hacernos notar, es a través del arte, a través de libros, películas, música o series. Porque la diversidad LGTBI es algo que existe, y no podemos dejar que se invisibilice.

Por eso, queremos compartir una lista de 10 series LGTBI para conmemorar el Orgullo, y todas las que os compartimos pueden encontrarse en plataformas de streaming. Desde propuestas con firma española como ‘Vestidas de azul‘ o la reciente ‘Ser o no ser’; pero también más internacionales como ‘Jóvenes altezas’, que nos llega desde Suecia, ‘Hearstopper’ o ‘We’re here’, un repaso a las zonas rurales de Estados Unidos, tan agresivas con el colectivo LGTBI.

Ser o no ser

Sinopsis: Joel, un chico trans de 16 años, comienza el bachillerato escénico en un nuevo instituto donde nadie lo conoce. Hace unos meses que está transitando y, con el passing que tiene, puede presentarse a sus compañeros tal y como siempre se ha visto. Sin embargo, la ocultación de su proceso de transición entrará en conflicto con la exigencia de su profesora de teatro, quien pide a sus alumnos que se quiten todas las máscaras para poder meterse en la piel de sus personajes. Joel tiene miedo de no ser aceptado y también de perder el interés de Ona, una compañera de clase, de la que se ha enamorado a primera vista.

Lamentablemente la serie de Coral Cruz, creadora y guionista, pasó casi desapercibida en RTVE Play. Y es una verdadera pena, porque es una serie valiente, que por fin busca crear una ficción realista sobre lo que supone ser un adolescente trans en España. Con Ander Puig como protagonista (antes de su fichaje por ‘Élite’), ‘Ser o no ser’ es una serie muy necesaria y que debería tener mucha más repercusión. Coral Cruz la ideó tras conocer la historia del hijo de una amiga que pasó por lo mismo que Joel, el protagonista. Fue ahí cuando se dio cuenta la alarmante falta de referentes trans en el mundo audiovisual. Además, ‘Ser o no ser’ tiene un punto muy a favor: cuenta con el asesoramiento profesional del educador y miembro del colectivo trans Damian Díaz.

Plataforma: RTVE Play

Big Boys

Sinopsis: La historia sigue a dos amigos en sus primeros años de universidad. Jack, un joven de 19 años tímido y retraído, ha pasado el último año en casa con su madre. Ha estado de luto por la muerte de su padre, pero ha llegado el momento de que se matricule en la universidad, donde conoce a su compañero de habitación, el veterano estudiante de 25 años Danny, y surge una amistad inesperada.

Una de las grandes sorpresas de la temporada es esta comedia británica creada por Jack Rooke. De hecho, cuenta su propia vida cuando entró en la universidad, haciéndose amigo de Danny, un joven chico hetero que lucha contra la ansiedad y la depresión. Aunque son solo dos temporadas, con seis episodios de veinte minutos cada una, ‘Big Boys’ pega fuerte. Es un rayo de luz, que brilla cuando se toma en serio. Sobre todo gracias a la creación de unos personajes divertidos y con mucho corazón. Danny, Corinne y Yemi se convierten en nuestros amigos, en nuestra familia. Porque ‘Big Boys’ no solo habla sobre la necesidad de descubrirse a uno mismo, sino también sobre salud mental, ansiedad y la familia elegida.

Plataforma: Filmin

Maricón perdido

Sinopsis: “Roberto, ¿tú eres marica?” Bea, su mejor y única amiga, es la que pregunta a un Roberto de 12 años, desencadenando una búsqueda de identidad que se alargará hasta diez años más tarde, cuando en Chueca y con vocación de ser escritor, intentará reformular su vida intentando responderse a la pregunta de quién es y cómo ser feliz en un mundo tan hostil.

Bob Pop sorprendió a todos con esta serie de dramedia semiautobiográfica. Muy divertida, tierna y dramática en algunos momentos. Incluso con mezcla de fantasía. ‘Maricón perdido’ es un canto a esa adolescencia no normativa que, si ya de por sí es difícil, añade una traba más al hablar directamente sobre los problemas del colectivo LGTBI. Y, como añadido, también es una serie que habla directamente sobre la Esclerosis Múltiple, enfermedad neurodegenerativa que sufre el propio Bob Pop.

Plataforma: Movistar Plus+ / MAX

Red Flags

Sinopsis: Toni, Érika, Luna y Walter son muy amigos… pero no se conocen en persona. Solo se siguen en una red social que, para ellos, es tan real como la vida misma. Allí, los cuatro comparten sus miedos, problemas y decepciones con sus recientes experiencias sexuales, que ponen a prueba sus creencias sobre la vida, el amor y la amistad.

Creada por el escritor Nando López, que tanto trabajo realiza en favor de la comunidad LGTBI con sus novelas, ‘Red Flags‘ es quizá la serie más inclusiva y diversa de toda la lista. Mar Isens, Iria del Valle, Diego Rey e Ibrahima Kone son los protagonistas de este relato sobre la sexualidad en la adolescencia, cómo todos estamos perdidos en esos años, y la necesidad real de que haya una educación sexual serie y bien orientada. Pero también afronta otros problemas de los adolescentes y de la Gen Z como los TCA o el acoso en redes. Necesaria y arriesgada.

Plataforma: Atresplayer

Heartstopper

Sinopsis: Dos adolescentes británicos, Nick Nelson y Charlie Spring, estudian en una escuela primaria exclusiva para varones. Charlie, una persona que sobreanaliza todo, demasiado nervioso y abiertamente gay, y Nick, un jugador de rugby alegre y de buen corazón, un día se sientan juntos en clase.

¿Qué decir a estas alturas del gran fenómeno LGTBI de los últimos años? Netflix compró los derechos de las novelas gráficas de Alice Oseman y las convirtió en un auténtico éxito. A pocos meses de que nos llegue la tercera temporada, ‘Hearstopper’ es una historia necesaria en tanto que no se centra en el drama, sino en la esperanza. Nick y Charlie tienen un romance sano y fresco. Al igual que todo el grupo de amigos y amigas que les rodean. Hay apoyo, hay comunicación, y escenas increíbles entre padres e hijos. Además, tenemos a Olivia Colman entre los protagonistas. ¿Cómo no vamos a recomendar ‘Hearstopper’ hasta la extenuación?

Plataforma: Netflix

Con amor, Víctor

Sinopsis: ‘Love, Victor’ sigue a Victor, un nuevo estudiante de Creekwood High School en su autodescubrimiento, enfrentándose a problemas en casa, adaptándose a una nueva ciudad y descubriendo su orientación sexual. Cuando todo se le está haciendo difícil, se acerca a Simon para que le ayude a lidiar con los altibajos de su vida.

Aunque pasó un poco más desapercibida al estrenarse a la vez que ‘Hearstopper’ (casi a su sombra), ‘Con amor, Víctor’ es una serie más sobre adolescentes en el instituto. Solo que su protagonista es gay, algo que no solemos ver en este tipo de historias. Al menos no históricamente. ‘Con amor, Simon’ abrió la veda de tramas LGTBI comerciales y esta serie de Disney Plus, con Michael Cimino como protagonista, es el spin-off que vino a confirmar esta tendencia. Aunque la serie fue perdiendo fuelle en su segunda y tercera temporada, lo cierto es que es una comedia de instituto americana divertida, ligera y con mucho mensaje.

Plataforma: Disney Plus

Jóvenes altezas

Sinopsis: Lejos de las obligaciones reales, un joven príncipe tiene la oportunidad de descubrirse a sí mismo hasta que, de pronto, pasa a ocupar el primer lugar en la línea sucesoria de la Corona sueca.

‘Jóvenes altezas’ nos llega directamente desde Netflix Suecia. La ficción dirigida por Erika Calmeyer y Rojda Sekersöz y escrita por Lisa Ambjörn, Sofie Forsman y Tove Forsman se estrenó en 2021. Siempre nos han gustado las historias con realeza implicada. Ahí está la muestra de películas como ‘Princesa por sorpresa’ o ‘Rojo, blanco y sangre azul’. Tres temporadas que, aunque no se han mantenido a la misma calidad siempre, han creado un enorme fandom en el público. Edvin Ryding y Omar Rudberg son los dos protagonistas, dando vida a Wilhelm y Simon, en esta fábula que busca desmontar los mitos de la realeza, aunque acaba cayendo un poco en los tópicos de siempre.

Plataforma: Netflix

Vestidas de azul

Sinopsis: Dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, La Veneno, Valeria vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del documental ‘Vestida de azul’ una cinta que narra las experiencias de seis mujeres transexuales en la España de principios de los años 80.

Aún faltan muchas historias de personas trans y, sobre todo, con voces trans. ‘Vestidas de azul’ busca dar visibilidad a un colectivo que, históricamente, ha sido ninguneado y rechazado en nuestro país. Y, lamentablemente, sigue siéndolo a día de hoy. Funcionando como spin-off de ‘Veneno’, la serie creada por Los Javis, ‘Vestidas de azul’ recupera el testimonio de varias personas trans de los años 80, y es un ejercicio de memoria necesario. Un precioso homenaje (aunque a veces irregular) sobre un pasado muy olvidado.

Plataforma: Atresplayer

A league of their own

Sinopsis: En 1943, Carson Shaw viaja a Chicago para participar en las pruebas y jugar con la Lifa Femenina Americana de Béisbol Profesional. Allí conoce a mujeres como ella que sueñan con jugar al béisbol y crea vínculos que cambian su mundo. Max Chapman, de Rockford, también intenta participar, pero la expulsan. Con ayuda de su mejor amiga, tendrá que buscar un camino alternativo para conseguir su sueño.

La serie nos presenta a una nueva generación de mujeres que sueñan con jugar al béisbol, con debates renovados sobre género, raza y sexualidad ambientados en los Estados Unidos de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en el clásico de culto ‘Ellas dan el golpe’ de comienzos de los 90, con Geena Davis y Madonna entre las protagonistas’, la serie de Prime Video busca seguir apostando por la diversidad y la inclusión. De hecho, esta ficción se centra en protagonistas afroamericanas y tiene varios personajes LGTBI muy bien construidos. Lástima que Prime Video decidiera cancelarla por sorpresa.

Plataforma: Prime Video

We’re here

Sinopsis: Los residentes de pequeñas ciudades de todo Estados Unidos son reclutados y entrenados para participar en un espectáculo de una noche de duración. En cada episodio, las ex concursantes de RuPaul’s Drag Race ayudarán a preparar a sus «hijas drag» enseñándoles cómo salir de sus zonas de confort.

Esta serie documental se centra en un grupo de drag queens y su recorrido por pequeños pueblos de Estados Unidos para ayudar a miembros y aliados de la comunidad LGBTQ+. Si en las tres primeras temporadas teníamos a Bob the Drag Queen, Shangela y Eureka como anfitrionas, ahora toman el relevo en la cuarta temporada Sasha Velour, Jaida Essence Hall, Priyanka y Latrice Royale. Una serie muy necesaria que expone la doble moral estadounidense y las trabas a las que se enfrenta la comunidad LGTBI en el país norteamericano, sobre todo en esas zonas rurales tan agresivas con la gente del colectivo. Preparad los pañuelos porque vais a llorar.

Plataforma: MAX