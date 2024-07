Gonzalo Miró clama justo la opinión de muchos sobre la declaración de Pedro Sánchez ante el juez

Este martes 30 de julio ha sido el día en el que Pedro Sánchez ha tenido que declarar ante el juez Peinado por el caso que investiga a su mujer Begoña Gómez. El magistrado se desplazaba hasta Moncloa para tomarle declaración- Un asunto sobre el que debatían en ‘Espejo Público’ donde Gonzalo Miró no ha podido ser más claro.

Juan Carlos Peinado se ha desplazado hasta el Palacio de La Moncloa junto a las defensas de los tres investigados en este supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción: la de Gómez, la del rector de la Universidad Complutense de Madrid y la del empresario Juan Carlos Barrabés; así como el fiscal José Manuel San Baldomero y la abogada de Vox, Marta Castro, en representación de la acusación particular.

Al valorar todo este dislate que se ha generado con el Presidente del Gobierno acogiéndose a su derecho de no declarar, Gonzalo Miró era contundente. «Yo creo que nunca se ha presentado un juez en la Moncloa para conseguir la declaración de un presidente del Gobierno, o sea que histórico sí que es», empezaba reconociendo después de que fuera Lorena García la que aseverara que se «habla de día histórico».

Gonzalo Miró, claro sobre el juez Peinado: «Es totalmente innecesario»

Gonzalo Miró en ‘Espejo Público’.

Tras ello, el colaborador dejaba claro que para él todo lo que se está generando en torno a este caso es un auténtico espectáculo. «Hay que seguir insistiendo en que esto forma parte de un show en el que hay una sobreactuación por varias partes«, recalcaba el periodista.

«Hay una interpretación excesiva. Se está buscando un protagonismo que no pertenece… veremos dónde nos lleva«, añadía Gonzalo Miró al ser preguntado por este asunto en ‘Espejo Público’. «Yo creo que esto que está haciendo el juez hoy es totalmente innecesario. Por lo que dicen muchos magistrados, yo no he escuchado todavía a ninguno defender lo que va a pasar hoy en la Moncloa. Luego, las declaraciones que hemos escuchado ahora de las partes yo creo que también, pero es cuestión de seguir esperando», proseguía diciendo.

Después, Gonzalo Miró no se lo pensaba dos veces al decir que lo que se ha vivido hoy con el Presidente del Gobierno teniendo que declarar ante un juez en La Moncloa está todo orquestado. «Me da la sensación de que hoy es lo de menos. Yo creo que el juez eso también lo sabe, aquí lo importante es ver a Pedro Sánchez sentado delante del juez en la Moncloa. Esta es la imagen que se está buscando y esta es la imagen que supongo que veremos mañana o pasado», sentenciaba.