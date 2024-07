Carlos Latre se pronuncia sobre su futura guerra con Motos y Broncano con ‘Babylon Show’

Falta poco para que Carlos Latre aterrice en la franja del access prime time de Telecinco, y parece tener claras sus prioridades. En una reciente entrevista para El Confidencial, el humorista ha hablado de cómo será ‘Babylon Show’. A su vez, ha mandado un claro mensaje a Pablo Motos y David Broncano de cara a la guerra por las audiencias a la que se enfrentarán a partir de septiembre.

Además de su llegada a Telecinco, el humorista está de celebración por sus 25 años de carrera con un especial para Movistar Plus+. ‘Carlos Latre. Inimitable’ llegará a la plataforma para celebrar su dilatada trayectoria en un show único con invitados de la talla de Camela, Boris Eizaguirre, Santiago Segura o Xavier Sardá. «Es la confluencia de todo lo que he aprendido», explica el showman.

Tras varios años asentado en Atresmedia, Carlos Latre dice adiós a su silla de jurado en ‘Tu cara me suena’, pero tiene claro cómo afrontar esta nueva aventura. «He pasado por todo tipo de formatos y estoy en un momento de madurez espectacular. Tengo el cariño del público, soy una persona bastante aceptada a nivel social… Es un proyecto que llega en un gran momento. Estoy muy agradecido», asegura el humorista al citado medio.

Carlos Latre: «En España siempre nos empeñamos en el enfrentamiento»

«Hasta que no acabe Tu cara me suena casi no hablo de lo que va a venir, que va a ser muy apasionante. Va a haber mucha verdad», ha advertido el nuevo fichaje de Mediaset, asegurando que le encanta que «nadie sepa lo que van a hacer». Y sin dar muchos detalles de ‘Latre es mucho latre’, el cómico insistió en que «está todo pensado», además de pagado, como añadió entre risas.

Es inevitable comparar su nuevo espacio en la cadena con ‘Latrevisión’, su último intento en Mediaset hace años. Pero Carlos Latre ha dejado muy claro que esta vez van por otro camino. «Va a ser completamente diferente, pero no puedo decir nada. Es curioso porque de este espacio siempre comentan que no tuvo mucho éxito haciendo un 31% de audiencia. Imagínate el poco éxito que tuvo», recuerda el showman sobre su intento «fallido» en la parrilla de Telecinco.

También ha aprovechado para dirigirse a los que ya se han dibujado como sus dos grandes competidores antes de comenzar la temporada: Pablo Motos y David Broncano. «No lo veo como una competición, pero en España nos empeñamos siempre en el enfrentamiento», comienza señalando Latre. «He estado trabajando con Pablo muy bien y lo ha entendido perfectamente, tratándome con un cariño espectacular. Y Broncano me parece un tipo sensacional con el que me llevo espectacularmente bien», explica el actor.

«Lo afronto con tranquilidad y creo que hay espacio para todos. Si le gusta a la gente, maravilloso, si no, a otra cosa, no pasa nada. Esto es tan solo tele», ha sentenciado el humorista, que revela además en su entrevista para El Confidencial cómo le contó su «traición» a Pablo Motos. «fue el primero al que se lo dije, por supuesto. Me dijo: ‘Qué lástima que te perdemos, con el cariño que te tenemos’. Y Tinet Rubira (Tu cara me suena) y todo Atresmedia han estado al tanto de todo. Hay mucho cariño y una puerta abierta siempre», aclara Carlos Latre.

Aunque le apena decir adiós a ‘Tu cara me suena’, el que describe como «el programa de su vida», está más que emocionado por empezar esta nueva aventura en Mediaset. Pero al contrario que con Motos, el valenciano no se ha acercado a hablar aún con Broncano. «No somos tan amigos, pero tenemos una muy buena relación y hablamos de vez en cuando», explica sobre su relación con el jiennense, que será su otro gran enemigo en La 1 además de ‘El Hormiguero’.

«Esto es una carrera de fondo y lo más importante es el cariño del público. Todo lo que hago es pensando en ellos. La audiencia es un referente, pero lo más importante es hacerlo bien y estar contento», termina añadiendo Carlos Latre sobre los riesgos que conlleva apostar por un nuevo formato. Y es que, el humorista asegura que «no le preocupa demasiado» los datos de audiencia y no estará pendiente de ellos en esta temporada.