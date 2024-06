Raquel Arias clama contra lo ocurrido con Gorka en ‘Supervivientes’ y es lo que muchos piensan

Este martes, se celebrará la gran final de ‘Supervivientes 2024’ después de la sorprendente expulsión de Gorka Ibarguren durante la semifinal. Una expulsión que está siendo cuestionada por muchos. Las últimas en hacerlo han sido Raquel Arias y Makoke en ‘Así es la vida’.

Y es que el hecho de que Gorka Ibarguren, que era uno de los favoritos para la victoria, haya dicho adiós tan solo por 13 votos frente a Rubén Torres, otro de los favoritos, está dando mucho que hablar pues son bastantes los que consideran que los dos tendrían que estar en la final.

«Yo creo que ha sido muy injusto que Gorka no esté en la final, ha sido uno de los grandes supervivientes de esta edición», aseveraba Makoke al ver la despedida de Gorka. «Es que fue una expulsión que yo en casa estaba emocionada porque Gorka para mí era un claro ganador», apostillaba Raquel Arias.

Pero además, Raquel Arias no se contenía en clamar alto y claro contra los espectadores que votan en ‘Supervivientes’. «Me enfadé un poco con la audiencia, no porque se quedara Torres y se fuera Gorka, sino en el sentido de que cuando tú expulsas a alguien anteriormente en otras nominaciones que ha habido hay que saber a quien expulsas porque luego cuando estás en la recta final pasan estas cosas», destacaba la colaboradora.

«Y hay dos grandes concursantes que tendrían que haber sido finalistas como Gorka y Torres y hay otros que no valen para estar en la final y que tendrían que haberse ido antes», sentenciaba de forma contundente Raquel Arias en ‘Así es la vida’.

Raquel Arias, crítica con que Arkano haya llegado a la final

Después era Almudena del Pozo la que les decía a sus compañeros que a estas alturas del reality todos merecen ganar. «Hombre Arkano no se merece estar en la final», le replicaba Makoke sin dudarlo. Pero justo después Antonio Sánchez Casado la liaba al decir que para él el ganador era Arkano. Algo que llevaba a que todos se echaran encima de él.

«Es que cada uno no llega a la final por ser el mejor supervivientes, sino por la personalidad», defendía el colaborador. «Pero estamos en Supervivientes, es que estas cosas me molestan porque es una final de ‘Supervivientes’ donde tienen que estar los mejores supervivientes y Arkano no lo es», espetaba Raquel Arias.