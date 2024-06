Los 5 estrenos más destacables de la semana en Netflix, Prime Video, Movistar o Disney+

¿Preparados para una semana de infarto? Porque nos llegan grandes estrenos esta semana, con dos regresos muy esperados a las plataformas. El primero de ellos es, obviamente, ‘Los Bridgerton‘. Una serie que se ha convertido en una de las más reconocidas no solo de Netflix sino de los últimos años. Ha creado una auténtica comunidad de fans, que han visto la adaptación de las novelas de Julia Quinn con buenos ojos. Sobre todo gracias a la visión de Shona Rhimes con su megaproductora Shondaland, que busca conquistar el mundo del streaming.

Pero no es el único regreso de esta semana, porque vuelve la violenta, cínica e incisiva ‘The Boys’ a Prime Video. Con más sangre, más mala leche y más crítica. Al final, se ha convertido en la serie fetiche de la plataforma, y con creces. También llegan otras propuestas más diferentes, pero también con una especie de toque sobrenatural que nos sonará de otras producciones. Ahí tenemos ‘Desde el mañana’ en Disney Plus, con Marta Hazas y Alex González; o la nueva loca propuesta coreana en Netflix, ‘Ella de día, otra de noche’. Y que no se nos olvide mencionar ‘Presunto inocente‘, serie que llega con la firma de Apple, y con Jake Gyllenhaal como protagonista absoluto, y que seguramente sea un rival a batir durante la temporada de premios.

Estrenos en Netflix

Los Bridgerton (Temporada 3, parte 2)

Sinopsis: Penelope finalmente ha tirado la toalla en su largo enamoramiento por Colin. Sin embargo, ha decidido que es la hora de encontrar un marido, preferiblemente uno que le dé la independencia para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y hermanas. Pero los intentos de Penelope por triunfar en el mercado nupcial fracasan estrepitosamente. Mientras tanto, el corazón de Colin se rompe cuando descubre que Penelope, la única persona que siempre le ha querido tal y como es, ahora le da la espalda. Ansioso por recuperar su amistad, Colin se ofrece como mentor de Penelope para darle confianza en su búsqueda de marido.

‘Los Bridgerton’ están rompiendo todos los récords, como siempre que hay nueva temporada. La tercera sigue colocada como uno de los contenidos más vistos en Netflix y, desde que se han estrenado los nuevos episodios, todos estamos en un sin vivir con Polin, la nueva pareja de moda. Sí, así se llama shippeo entre Penelope y Colin. Ahora llega la parte 2 después de ese final de vértigo, y estamos deseando ver hasta dónde llega esta nueva pareja. Y mucha culpa la tiene la brillante Nicola Coughlan, que ha hecho al personaje suyo, y cada aparición pública nos hace amarla más y más. Desde luego, ‘Los Bridgerton’ es una de las series más importantes de la marca Netflix… y tiene cuerda para rato.

Fecha de estreno: 13 de junio

Ella de día, otra de noche

Sinopsis: Una mujer que pasa mágicamente de tener 20 años a tener 50 y viceversa consigue unas prácticas en la Fiscalía, atrapada entre dos generaciones y un jefe muy estricto.

La última locura surcoreana está protagonizada por Lee Jung-eun y Jung Eun-ji. Y además tiene de director a Lee Hyung-Min, conocido por otras series como ‘Sorry, I love you’ y ‘Strong Girl Bong-soon’. Si sois fans de los k-dramas, seguro que las habéis visto ya. Suponemos que seréis fans de películas como ‘Ponte en mi lugar’ o ‘El sueño de mi vida’. Pues ‘Ella de día, otra de noche’ lleva la trama por ahí, pero claro, con todos los tropos que conocemos de las series de Corea del Sur, algo en lo que se ha especializado Netflix. “Pensé que un buscador de empleo sería un personaje con el que muchas personas podrían identificarse en esta era de escasez de empleo. Quería escribir una historia sobre un solicitante de empleo que constantemente no consigue trabajo y termina siendo contratado con falsos pretextos”. Esa fue la idea del guionista Park Ji Ha para inspirar la serie.

Fecha de estreno: 15 de junio

Estrenos en Prime Video

The Boys (Temporada 4)

Sinopsis: El mundo está al límite. Victoria Neuman está más cerca que nunca del despacho oval y bajo el férreo control de Patriota, que consolida su poder. Carnicero, a quien le quedan meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y el liderazgo de The Boys, y el resto del equipo no aguanta sus mentiras. Con más en juego que nunca, deben averiguar cómo colaborar y salvar el mundo antes de que sea tarde.

Este 13 de junio llega la serie más esperada de Amazon Prime Video, y esa es la cuarta temporada de ‘The Boys’, que reflejará las consecuencias de todo lo que ocurrió en la temporada 3 y en su spinoff ‘Gen V’. La serie busca volver a levantar ampollas en ese sector norteamericano que cree que Patriota es un modelo a seguir. Estamos hablando del alt-right americano, y esos incels que no acaban de entender la crítica subyacente en la serie. Así que es una serie perfecta para poner ciertos discursos sobre la mesa. Además, su visión violenta y descontrolada sobre los superhéroes es lo que la hace tan especial. Os recomendados encarecidamente completar su visionado con la lectura del los cómics creados por Garth Ennis.

Fecha de estreno: 13 de junio

Estrenos en Disney Plus

Desde el mañana

Sinopsis: A los pocos días de mudarse a una nueva casa con su familia, Gabriela descubre bajo el suelo de su despensa una veta de un mineral desconocido. Al tocarlo, produce en ella un extraño e inquietante fenómeno: Gabriela ve fragmentos del futuro y, en uno de ellos, la muerte de su hija Emma. Tras constatar que estos episodios no son fruto de un desequilibrio mental o físico, Gaby comenzará a luchar para cambiar el futuro de su hija con la ayuda de Andrés, un inspector de policía que ha vivido una experiencia similar a la suya.

Creada por Daniel Écija, la nueva serie de Disney Plus coquetea con el realismo mágico, la ciencia-ficción y la fantasía en este nuevo thriller con un reparto increíble. Con Marta Hazas y Álex González como protagonistas, están acompañados por Gabriel Guevara, Ramón Barea y Denisse Peña. Y, con esos toques sobrenaturales, nos enfrentaremos a una serie que podría tener toques de la película ‘Deja Vu’ de Denzel Washington o incluso ‘Next’, la de Nicolas Cage’. Hay que añadir que además la serie llegará a RTVE, por lo que también podremos verla en abierto. Una estrategia que ya ha usado Disney Plus con ‘The Acolyte’, que emitió su primer episodio en abierto en Cuatro.

Fecha de estreno: 12 de junio

Estrenos en AppleTV+

Presunto inocente

Sinopsis: Un asesinato horrible trastoca a la Fiscalía de Chicago cuando uno de los suyos, el fiscal Rusty Sabich, es sospechoso del crimen. El acusado deberá luchar por mantener unida a su familia…

Seguramente os suene el título de esta nueva serie de AppleTV+, ¿verdad? Sobre todo si sois fans de Harrison Ford. Menuda tontería. ¡Por supuesto que sois fans de Harrison Ford! ¿Quién no lo es a estas alturas? El mítico actor la protagonizó a comienzos de los 90, bajo la dirección de Alan J. Pakula, y tuvo varias de las mejores críticas de su carrera. Ahora le toca el turno a Jake Gyllenhaal. La serie, creada por los laureados David E. Kelley y el productor ejecutivo J.J. Abrams, está basada en la novela homónima superventas de Scott Turow. Y completa su reparto con Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle y Renate Reinsve. Drama familiar mezclado con problemas judiciales. Antes de ‘Anatomía de una caída’, estuvo ‘Presunto inocente’. ¿Dará la historia para una serie? Confiamos en Apple y en su calidad excelsa en este tipo de producciones.

Fecha de estreno: 12 de junio

