Horóscopo de hoy, jueves 20 de junio de 2024: Predicción para todos los signos zodiacales

Llegamos al jueves y ya puedes consultar cuál va a ser el porvenir de tu signo del zodiaco hoy en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para el día de hoy. ¿Cómo le va a ir a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio?

Hoy día 20 de junio, damos la bienvenida al verano con el ingreso del Sol en el signo de Cáncer. Y además vamos camino de la Luna Llena, el próximo sábado 22 en el signo de Capricornio, el primer plenilunio del verano, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Descubre a continuación todo lo que van a deparar los astros a los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este jueves, 20 de junio de 2024:

Horóscopo diario Acuario

Con la Luna Nueva del día 6 y el planeta Venus muy bien aspectado la primera quincena del mes, el amor va a ser tu prioridad. Sentirás el deseo de abrir tu corazón a nuevas aventuras y de cerrar las puertas al pasado para empezar una nueva vida en la que tengas tu espacio y puedas seguir siendo tú mismo. Es el momento de jugar bien tus cartas y hacer que tus objetivos se cumplan, confiando siempre en tu intuición, que pocas veces se equivoca. El planeta Mercurio, bien aspectado hasta el día 17, despierta tu necesidad de comunicarte y de expresar tus originales ideas. Es un buen momento para colaborar en proyectos novedosos, pero hazlo de manera organizada y sin dispersar tu energía. El día 23 llega la noche más mágica del año, la Noche de San Juan. Aprovecha este momento cargado de buenas energías cósmicas para hacer un ritual y atraer la suerte a tu vida. La Luna en tu signo, el 24 y 25, te empuja a cambiar cosas que no están funcionando en tu vida para que inicies el verano liberado y con nuevas ilusiones.

Horóscopo diario Escorpio

El mes comienza con la Luna menguando y el día 6 tiene lugar la Luna Nueva, que te transmite una energía regeneradora y de cambio, animándote a resolver cuestiones pendientes que arrastras desde hace tiempo para poder abrirte a algo nuevo que supondrá un cambio a mejor en tu vida. Tus sentimientos pueden sufrir vaivenes, y vas a necesitar ver las cosas con calma y prudencia, teniendo en cuenta tus intereses y no solo tus pasiones e impulsos. De la mano de la Luna Llena del día 22, comienzas el verano muy comunicativo y abierto, dispuesto a dejar atrás reproches y malentendidos que te alejan de los que quieres para disfrutar con intensidad de la vida. En la mágica Noche de San Juan se activará tu intuición y tus deseos se pueden hacer realidad. El día 23 por la noche escribe en un papel tus problemas, tus preocupaciones, tus frustraciones… y después quema el papel. Verás cómo alejas las malas energías y atraes la suerte de tu vida.

Horóscopo diario Aries

Comienzas y finalizas el mes bajo el halo protector de la Luna en tu signo, los días 1, 2, 28 y 29, que te invita a cerrar definitivamente esos capítulos grises que han empañado tu vida en los últimos tiempos y a abrirte a nuevas y atractivas experiencias. Sé cauto con alguna relación del pasado que pretenda que vuelvas a hacerle un hueco en tu vida porque puede desestabilizarte. Empiezas el verano mostrando ese espíritu emprendedor y aventurero que tanto te caracteriza y que te hace brillar. Además, la primera Luna Llena del verano, el día 22, no puede ser más positiva contigo y te recuerda que el que lo da todo, el Cosmos le recompensa con creces. Así que, sigue adelante, que tienes abiertas de par en par las puertas del éxito. La noche del día 23 es la noche más mágica del año: la noche de San Juan. No puedes dejar de hacer un ritual para “quemar” esos asuntos del pasado que te están condicionando y no te dejan ser feliz.

Horóscopo diario Géminis

Bajo el influjo de la Luna Nueva en tu signo, el día 6, tu talento brillará más que nunca y nada ni nadie se te resistirá. Debes estar muy atento porque pueden llegar a tu vida novedades que vas a agradecer. Este mes te sentirás seguro de cada paso que vayas a dar y necesitarás tomar decisiones que llevas tiempo aplazando. Los proyectos que desarrolles en colaboración con otras personas tendrán mucho éxito. Vas a apostar por el cambio, y es un buen momento para iniciar una relación, un proyecto, un trabajo, una nueva vida… El tránsito del benefactor Júpiter por tu signo hasta junio de 2025 significa el arranque de un nuevo ciclo, alumbrado por la diosa Fortuna, en el que el cielo te colmará de bendiciones, inesperadas, a veces, pero siempre merecidas. Venus y el Sol en tu signo, hasta el día 17 y 20, respectivamente, potenciarán tu suerte y te ayudarán a conectar con tu niño interior, con tu corazón y tus sentimientos, con todo aquello que, a menudo, queda eclipsado por la intensa actividad mental propia de tu signo.

Horóscopo diario Tauro

El empeño y el esfuerzo que pones en todo lo que haces han podido mermar tus fuerzas, pero el ingreso del planeta Marte en tu signo el día 9 supone una inyección de energía, y algo que te interesa mucho, ahora, por fin, tendrá vía libre para que pueda realizarse. Te conviene innovar, experimentar, hacer algo distinto a lo que acostumbras para llamar a la suerte, pero ten cautela y evita situaciones comprometidas que pueden perjudicarte. La primera Luna Llena del verano, el día 22, te transmite una energía regeneradora que despierta tus ganas de vivir nuevas experiencias, de viajar, de conocer gente. Y pueden llegar a tu vida cambios que te ayuden a lograr lo que deseas. Y el día 23, con la mágica Noche de San Juan, sentirás deseos de olvidar aquellas cosas que te atan al pasado y te impiden avanzar en la dirección que deseas. No dejes de hacer un ritual para deshacerte de las últimas desilusiones y contrariedades que hayas podido sufrir.

Horóscopo diario Virgo

Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Marte desde el día 9, vas a estar tan seguro de ti mismo y de las decisiones que vas a tomar que nada podrá hacerte cambiar de opinión si quieres conseguir algo. Virgo, tú tienes muy claro que lo que importa es tu presente y no vas a dudar en cerrar la puerta al pasado, a personas o a actitudes que empañan tu felicidad. Es el momento de jugar bien tus cartas y hacer que tus objetivos se cumplan, confiando siempre en tu intuición, que pocas veces se equivoca.Con la energía que te transmite el Cuarto Creciente de la Luna, el día 14, en tu signo, podrás coger al vuelo cualquier oportunidad interesante que la vida te ofrezca. Recibes el verano con la suerte de cara, ya que la primera Luna Llena del verano, el día 22, no puede ser más favorable contigo, especialmente en el amor. Nada ni nadie podrá nublar tu vida. Aprovecha la mágica Noche de San Juan para apartar de tu vida todo aquello que te hace daño y encarar el verano con una gran sonrisa.

Horóscopo diario Cáncer

Este mes hay en tu signo un maravilloso baile cósmico, que hará que te sientas dueño de tu destino y protegido frente a todos los avatares de la vida. No tendrás reparo en dejar atrás algunos comportamientos o pensamientos que han frenado tus ilusiones. Con el ingreso de los planetas Venus y Mercurio en tu signo a mediados del mes, y el Sol, el día 20, sentirás que las energías cósmicas son muy generosas contigo y te ayudarán a recibir el verano por todo lo alto. Es un maravilloso momento para consolidar relaciones, superar decepciones, llegar a acuerdos, comprometerte, y encaminar tus pasos hacia un destino que te hará feliz. Todos los pasos que des a nivel personal te darán grandes satisfacciones. Cáncer, tú que percibes las energías extrasensoriales, la Noche de San Juan debes prestar atención a tus sueños premonitorios. Recuerda hacer un ritual para atraer la suerte. Escribe en un papel todas las cosas que te limitan y después quémalo; al hacerlo vas a sentir que te liberas de ellas.

Horóscopo diario Piscis

Comienza junio con la Luna menguando, que te anima a abrirte a nuevas oportunidades sin mirar atrás. El último novilunio de la primavera, el día 6, fortalece los vínculos familiares y te ayuda a suavizar tensiones y conflictos que han mermado tus energías. A partir del día 17, los buenos aspectos que te hacen los planetas Venus y Mercurio potencian tu carisma y tu habilidad natural para conectar emocionalmente con los demás, lo que te permitirá adaptarte a cualquier situación. El día 23 tiene lugar la Noche de San Juan, una noche muy mágica. Haz un ritual «quemar» las indecisiones y frustraciones que te frenan, que te limitan y no te dejan ser feliz y atraer así la suerte. El planeta Saturno se pone retrógrado en tu signo el día 29, y, aunque puedes tener la sensación de que la vida se te pone cuesta arriba, con un poco de esfuerzo algún sueño que anhelas puede hacerse realidad este comienzo del verano.

Horóscopo diario Libra

Gracias a los buenos aspectos que te hacen Venus y Mercurio hasta el día 17, te sentirás muy dinámico y extrovertido, con ganas de relacionarte y conocer gente… Destacarás por tu inteligencia, por tu agudeza mental, por tu carisma, y eso te ayudará a tomar decisiones que venías aplazando por miedo a equivocarte. De pronto, puedes sentir que se te abren, casi por arte de magia, nuevos caminos en tu vida. Momento fabuloso para entenderte con los que te rodean, llegar a acuerdos que alejen de tu vida las tensiones, activar la llama del amor. La Luna creciente en tu signo, los días 15 y 16, te empuja a desarrollar esas ideas brillantes que tienes en mente y a vivir la vida con mucha intensidad. La primera Luna Llena del verano, el día 22, favorece el ámbito familiar. Procura escuchar a los tuyos y trata de entender lo que te quieren decir porque de ello puede depender tu estabilidad y felicidad. Los buenos aspectos que te hace el planeta Júpiter durante todo el mes despejan tu camino de obstáculos para que des la bienvenida al verano con la suerte a tu lado.

Horóscopo diario Leo

Con la fuerza y la pasión que te transmiten los buenos aspectos del guerrero Marte hasta el día 9, te resultará muy fácil tomar la iniciativa y conseguir todo lo que quieras. No vas a perder nunca la sonrisa porque sabes que, aunque tus planes no se concreten a la primera, al final, saldrán adelante. La Luna Nueva, que tiene lugar el día 6, puede traerte una buena oportunidad para tus intereses de la mano de algún amigo, y algún tema que ya creías zanjado puede reabrirse. Conviene que te concentres en lo verdaderamente importante a la hora de tomar una decisión. Con la llegada del verano, se vislumbran oportunidades muy interesantes, y para aprovecharlas vas a dejar atrás tus dudas y te lanzarás a vivir intensamente. Finaliza el mes con la Luna en Cuarto Menguante, el día 28, que te brinda la oportunidad de hacer ese cambio que vienes pensando.

Horóscopo diario Sagitario

Comienzas el mes con cierto agobio por una situación delicada que te ha tocado vivir, pero la armonizadora Luna Nueva, que tiene lugar enfrente de tu signo el día 6, te va a ayudar a encontrar ese punto de equilibrio que te permita restar importancia a los reveses y valorar lo bueno que hay en tu vida. Despedirás la primavera sin lastres ni obstáculos que te impidan cumplir tus sueños. Aprovecha los benéficos aspectos que te hace el planeta Marte hasta el día 9, porque vas a disponer del empuje necesario para poner en marcha tus planes y generar las circunstancias adecuadas que te permitan hacer realidad tus deseos. Si has estado preocupado por el dinero, con la llegada del verano y bajo el influjo de la Luna Llena del día 22, tu situación económica puede mejorar y la vida te ofrecerá un sinfín de motivos para ser feliz. La Noche de San Juan no dejes de hacer un ritual para deshacerte de todo lo que quieres dejar atrás en tu vida y atraer la fortuna.

Horóscopo diario Capricornio

La última Luna Nueva de la primavera, que tiene lugar el día 6, te revitaliza y es un estímulo muy positivo para todo lo relacionado con tu vida profesional. Con el planeta Marte muy bien aspectado a partir del día 9, estarás lleno de energía e iniciativa, y mostrarás una disposición muy favorable para finalizar asuntos pendientes, así como para iniciar otros que te estimulen y en los que darás lo mejor de ti. En el ámbito sentimental, junio te reserva una sorpresa agradable, siempre y cuando olvides viejos reproches y apuestes por la reconciliación. La primera Luna Llena del verano tiene lugar en tu signo, el día 22, y bajo su influjo te sentirás pletórico, con la certeza de saber lo que quieres y cómo conseguirlo. El día 23, coincidiendo con la noche más mágica del año, la Noche de San Juan, la Luna transitará por tu signo y su energía te alentará a perseguir tus sueños y a apasionarte con todo lo que hagas, celebrando las sorpresas que el destino te tiene reservadas.