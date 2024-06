El preocupante estado de Torito tras su aparatosa caída en ‘Zapeando’ que «sonó a muerte»

Después de la aparatosa caída que sufrió Quique Jiménez, Torito, en ‘Zapeando’ este jueves, parece que la preocupación por el estado de salud de su compañero es incipiente. O eso ha mostrado Dani Mateo este viernes en el espacio de La Sexta.

Todo se produjo durante la sección de Jiaping Ma, la ex concursante de ‘MasterChef’ en la que proponía cómo fabricar una suerte de cama elástica con globos y una bolsa de vacío. La colaboradora explicaba cómo había que hinchar varios globos, que se introducían en una bolsa de vacío, a la que luego se saca el aire con una aspiradora.

Torito no dudó en probar y no dudó ni un segundo en saltar sobre esa cama elástica para comprobar de primera mano si «aguanta el peso humano». Y tras lanzarse sufrió una gran caída en pleno directo en ‘Zapeando’. «Ay, por favor. No me puedo levantar. Esta mierda qué es, Me he roto la barriga«, se quejaba el colaborador.

Tras ello, Jiaping intentaba defender su invento asegurando que había sido Torito el que lo había hecho mal. «¿Cómo va a funcionar, si me he dado con toda la madera?», proseguía quejándose Torito al ver que la china le echaba la culpa a él.

Dani Mateo explica el estado de Torito: «No está bien»

Este viernes, Santi Alverú visitaba ‘Zapeando’ para llevar a cabo su sección ‘El día del espectador’ y se hacía eco de la pregunta de un seguidor que se preocupaba por el estado de Torito después de la caída que había sufrido el día anterior. «¿Torito está bien o está en el hospital?«, preguntaban.

«Ahora mismo está en un barco, pero lo están usando de cebo para cazar tiburones», contestaba con sorna Alverú. «A la pregunta de si está Torito en el hospital; os digo que no, pero tampoco está bien«, respondía por su parte Dani Mateo. «Ya no lo estaba bien antes de hacer ese salto», aclaraba el presentador dejando claro que el golpe «sonó a muerte». «Es que no aguantó ni un globo», añadía el presentador.