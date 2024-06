El accidentado salto del helicóptero de Sofía Suescun en el estreno de ‘Supervivientes All Stars’

Desde que se confirmase su participación en ‘Supervivientes All Stars’, Sofía Suescun se ha convertido en una de las concursantes que más conversación ha generado. De hecho, su salto ha sido uno de los momentos clave de la gala de estreno. Un lanzamiento al mar que ha supuesto un auténtico reto para la superviviente.

A pesar de haberse enfrentado al mismo desafío que hace seis años, Sofía se ha mostrado especialmente intranquila. Por si fuese poco, la situación meteorológica no ha ayudado. De hecho, la joven ha llegado incluso a confesar no haber visto nada igual en un estreno: «El peor de todos los años, parece que lo habéis hecho adrede. No recuerdo un estreno así: viento, frío…».

Poco después, la concursante de ‘Supervivientes’ ha asegurado no querer pensar mucho en el salto. «Esto es muy difícil para mí. Os lo juro», ha comentado antes de hacer el primer intento. Cuando parecía que Sofía Suescun iba a saltar, la joven se ha arrepentido y ha vuelto a meterse en el helicóptero. Allí, Logan Sampedro no ha dudado en animarle, lo que ha surtido efecto, puesto que a la tercera Sofía Suescun ha conseguido superar ese pavor y tirarse.

Un salto, el de Sofía Suescun, accidentado puesto que la concursante ha caído al agua con las piernas abiertas. «Ay con las piernas abiertas, ¡qué dolor!», ha exclamado el presentador para apuntar: «No sé si se ha hecho daño o no porque ha caído con las piernas abiertas en el agua».

La razón del temor de Sofía Suescun

Ya en plató, Kiko Jiménez ha dado a conocer la problemática de Sofía Suescun con el salto desde el helicóptero. «Es lo más difícil para ella, el salto, lo más complicado. Luego es una valiente en todo lo demás, pero es que para ella es súper complicado y la preocupación que ella tenía por el tema de la nariz, que está recién operada. No es aconsejable y el médico le dijo que tuviera cuidado y que confíe, pero claro ella tiene pánico y siente que se va a dar con la nariz», ha asegurado, haciendo mención a su reciente rinoplastia.