Horóscopo semanal, del 27 de mayo al 2 de junio: Predicción para todos los signos zodiacales

Tras decir adiós al fin de semana arrancamos la quinta y última semana del mes mayo de 2024. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco –Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio– según la predicción del horóscopo?

Despedimos el mes de mayo con la Luna en Cuarto Menguante en Piscis, el día 30, que dispara la creatividad, y la sensibilidad estará a flor de piel. Además, el día 25 Júpiter ha ingresado en Géminis, donde permanecerá hasta mediados de 2025, y los signos de aire –Géminis, Libra, Acuario- tienen la suerte de cara, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Descubre aquí los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 27 de mayo hasta el domingo 2 de junio de 2024:

Horóscopo semanal Acuario

La Luna menguando en tu signo los días 27, 28 y 29 trae cambios a tu vida que te harán crecer, experimentar y superar incertidumbres. Con el planeta Venus muy bien aspectado, vas a encandilar a todo el mundo y tendrás muchas oportunidades para ligar o reconquistar a tu pareja, pero ten cuidado con confiar en personas equivocadas que te pueden jugar una mala pasada.

Horóscopo semanal Escorpio

Tienes muchas ganas de novedades y cambios, y la Luna en Cuarto Menguante te los vas a traer. Convéncete de que lo único importante es que creas en ello y que confíes en ti. Si estás pendiente de algo que te interesa, la balanza se va a inclinar a tu favor. La pasión saldrá a tu encuentro; no dejes pasar oportunidades de ser feliz y escucha a tu corazón.

Horóscopo semanal Aries

Pueden llegar circunstancias o situaciones a tu vida que te den cierto vértigo, pero vas a contar con la energía y el empuje que te transmite el guerrero planeta Marte en tu signo para hacerles frente con éxito. El Cuarto Menguante de la Luna te anima a rematar lo que has empezado y a no dispersar tus energías en otros asuntos que te tientan, pero que no te llevarán a ninguna parte.

Horóscopo semanal Géminis

Tienes al Sol y a los planetas Venus y Júpiter en tu signo. Aprovecha tu suerte porque el Cosmos se rinde a tus pies para que consigas lo que quieras. Toda esa poderosa y positiva energía astral que estás recibiendo anuncia buenas noticias que pueden llegar antes de lo que imaginas. Tendrás una gran alegría de vivir y podrás hacer realidad alguno de tus sueños más deseados.

Horóscopo semanal Tauro

Con el planeta Mercurio en tu signo estás muy inteligente, brillante, con mucha habilidad para conectar con la gente y relacionarte. Las iniciativas que tomes estos días serán un acierto y podrás alcanzar tus objetivos con una fuerza de voluntad sin límites. Vas a poner fin a ciertos prejuicios y te abrirás a una vida diferente, mucho más luminosa y feliz.

Horóscopo semanal Virgo

Sabes que si tú no elijes ni tomas la iniciativa otros lo hacen por ti. Por ello, si hay algo de tu vida que no te gusta, coge las riendas y cambia el rumbo sin esperar a que otros den el paso. Atrévete con situaciones que antes evitabas y que ampliarán mucho tu vida social. La Luna en Cuarto Menguante te ayuda a cerrar viejas heridas y a ilusionarte con lo nuevo que va a llegar.

Horóscopo semanal Cáncer

Hay algo que te agobia, pero vas a demostrar tu capacidad para regenerarte y salir de situaciones difíciles con más fuerza si cabe. Escoge bien tus amistades porque por ahí pueden venirte traiciones que te decepcionen y te compliquen las cosas. No consientas que tu vida se reduzca al trabajo, busca distracciones para desconectar, que te va a venir de maravilla.

Horóscopo semanal Piscis

Has pasado por momentos turbulentos, pero el Cuarto Menguante de la Luna en tu signo, el día 30, te va a ayudar a equilibrarte y a dejar atrás las tensiones que te agobian. Aunque tu buen corazón y tus deseos de ayudar te empujarán a darlo todo, ten claro lo que puedes esperar de cada persona para no llevarte decepciones ni desengaños. No te dejes condicionar por gente negativa.

Horóscopo semanal Libra

Apunta alto porque las estrellas te van a ayudar a conseguir lo que quieras. La energía del Cuarto Menguante de la Luna te anima a apostar por lo nuevo, donde te espera el éxito. Es el momento de dejar de vivir a la sombra de otras personas para volar tú solo y demostrar lo mucho que vales. Pondrás mucha energía y sentimiento en el amor, y vas a disfrutar como te mereces.

Horóscopo semanal Leo

El planeta Marte te hace muy buenos aspectos, y tú estás exultante, con una energía arrolladora que podrá con todo. Vas a dar un paso de gigante en algo que te interesa mucho, pero evita cualquier situación que pueda convertirse en un enredo y complicarte la vida. Tu intuición te permitirá estar siempre en el sitio adecuado y aprovechar tus oportunidades.

Horóscopo semanal Sagitario

Es posible que estos días te cueste organizarte y cumplir tus responsabilidades porque chocarás con barreras que no esperabas, pero necesitas resolver algunas cuestiones pendientes para recobrar la tranquilidad. Sé cauto con tus palabras para no ganarte enemigos que te compliquen la vida. A veces lo más inteligente es callar y aguardar mejor ocasión, que más pronto que tarde llegará…

Horóscopo semanal Capricornio

La suerte te acompaña, y la Luna en Cuarto Menguante trae cambios a tu vida que te harán sentir que vas en la dirección correcta, pero no esperes a que las cosas lleguen solas y lánzate a por lo que quieres. Necesitas evitar los equívocos y las ambigüedades en tus relaciones, y mostrarte flexible para manejar mejor las situaciones. El 25 y 26 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.