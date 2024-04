Laura Matamoros hace el mayor de los ridículos con el resultado de su test cultural en ‘SV’

‘Supervivientes’ sometió a los miembros de Playa Limbo –Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Kike Calleja- a un test de cultura general con el que aspiraban a una hamburguesa XXL con patatas. Los tres concursantes se debían a enfrentar a cinco preguntas básicas que no entrañaban ninguna dificultad. Al menos, para una persona mínimamente leída.

De no responder correctamente a esas cuestiones formuladas por Laura Madrueño, no solo no se optaba a esa suculenta recompensa, sino que además recibían un castigo; teniendo que tomar un jalapeño extremadamente picante. La prueba planteada por la organización fue ganada por el novio de Sofía Suescun al ser el robinsón que más preguntas acertó. Algo totalmente inesperado.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda se situaron Laura Matamoros y Kike Calleja. Ambos hicieron un espantoso ridículo con contestaciones absolutamente disparatadas que provocaron que muchos espectadores de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ se llevaran las manos a la cabeza. Y no era para menos.

El exreportero de ‘Sálvame’ llegó a decir que la capital de Canadá es Alaska cuando en realidad es Ottawa. Fue su mayor patinazo. Aun así, logró atinar en varias a diferencia de la hija de Kiko Matamoros, que se coronó como la gran inculta de la noche con casi pleno de errores.

Laura Matamoros respondió que la capital de Canadá es Toronto, que el número PI equivale al infinito y no a 3,14, que un triángulo con sus lados iguales es hexágono y no equilátero, que el covid surgió en 2018 en lugar de 2019 e incluso dudó en que el año bisiesto se produjera cada 4 años.

En fin, un auténtico desastre ante el que Kiko Matamoros debe estar negro, pues el excolaborador de Telecinco siempre se ha dado golpes de pecho defendiendo la cultura en su familia y criticando y ridiculizando a sus compañeros por el mismo bochorno que ha protagonizado ahora su hija.