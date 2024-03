Laura Matamoros revela lo que hay tras su altercado con Kiko Jiménez en ‘SV’ y no fue grabado

Laura Matamoros y Kiko Jiménez han protagonizado uno de los mayores enfrentamientos de la actual edición de ‘Supervivientes‘. Los dos se enzarzaron en una cruenta discusión durante la emisión de la versión ‘Tierra de Nadie’. Un conflicto que se originó tras un comentario de Laura Matamoros en el que le afeaba a Kiko no haber limpiado una sartén. Tras un brusco intercambio de reproches, la superviviente terminó pidiendo su abandono entre gritos y amenazas con su hasta entonces compañero.

Ante la dramática situación, la organización del concurso ha tenido que tomar medidas drásticas y nunca antes vistas puesto que ‘Supervivientes’ ha decidido aislar a la concursante en Cayo Paloma; isla de la que ha tenido que ser evacuada de emergencia por el temporal. Precisamente después de vivir ese momento, Jorge Javier ha podido hablar con la joven, quien ha confesado el origen de su trifulca con Kiko Jiménez.

La confesión de Laura Matamoros que resuelve el origen de su bronca con Kiko

De forma totalmente sorpresiva, Laura Matamoros ha sorprendido a todos al aseverar: «A lo largo de este proceso de separación que nunca he hablado porque creo que hay que guardarse algo para ti. (Hablo) de la separación con el padre de mis hijos. La relación no ha sido lo más idílica posible y yo todo esto se lo comento en privado a Kiko. Le digo que estoy en tratamiento psicológico porque ha sido muy complicado. Han sido muchos años en los que me he dejado de querer, de valorarme y muchas cosas. Esto en privado se lo comento a él y le digo que por las noches necesito descansar y sobre todo dormir cierto tipo de horas para yo estar bien por la mañana. Es un proceso psicológico y tengo que trabajármelo yo mucho«.

Lejos de quedarse callada, Laura Matamoros ha continuado explicando por qué ha sido tan fuerte la discusión con Kiko. «Para mi es un reto estar aquí. Para mí lo que significaba Kiko en esos momentos de compañía, amor… Poder contar con amor y compañía, es deslealtad me ha marcado muchísimo. Lo que yo le conté en una preconvivencia con pelos y señales que sabe perfectamente todo, él utilizarlo por atrás es lo que más feo me parece aparte que es un juego muy sucio y en el que no quiero involucrar a más personas ni a mis hijos, ni al padre de mis hijos», ha remarcado.

El futuro de su relación con Kiko Jiménez y su continuidad en ‘Supervivientes’

Visiblemente molesta, la influencer ha asegurado que dicha traición «es como si me hubiesen clavado 80.000 puñales porque no solo lo repitió una vez, sino varias veces». En la misma línea, la joven ha cargado duramente contra el que fuera su compañero. «A Kiko se le ve el juego sucio desde hace tiempo y desde hace mucho. Todo el mundo conoce un poco a Kiko. No sé por qué le he abierto tanto el abanico, pero me la ha jugado».

Sobre la posibilidad de reconciliarse, Laura Matamoros se ha mostrado tajante: «Prefiero estar sola que mal acompañada. En este proceso que llevo este poco tiempo he aprendido otra vez a valorarme. En este sentido he aprendido a valorar y quererme y las personas que tengo al lado me tiene que aportar algo y no me pueden traicionar. Es muy importante elegir al compañero que tienes y ya se lo dije en su momento que no lo volviese a repetir… Yo con él no tengo nada más que hablar. Yo ya le pedí disculpas de corazón y él ha querido jugar de esta manera».

Kiko Jiménez va más allá con Laura Matamoros: «Emocionalmente no está bien»

Poco después, Jorge Javier ha podido hablar con Kiko Jiménez quien ha dejado entrever el mal momento que su compañera atraviesa en el reality. «Para mí fue durísimo lo que viví. Siento una decepción porque la sigo queriendo y me he comportado genial en todo momento ayudándola. Me sabe muy mal por todo lo que pasó. Creo que se le giró y no supo controlar la situación. Creo que emocionalmente no está bien y a mi me sabe mal porque no quiero vivir con rencor. He tenido días para pensar y no soy así tampoco… Me encantaría tener una conversación buena con ella, llegar a buen puerto. Creo que fue lamentable», ha declarado.