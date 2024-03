María Jesús Ruiz liquida a Carmen Borrego en ‘Supervivientes’ con lo que todos se preguntan

María Jesús Ruiz no dudó en cargar contra Carmen Borrego este viernes. La ganadora de ‘GH DÚO’ acudió a ‘¡De Viernes!’ para dejar bien claro lo que piensa del concurso de la hermana de Terelu Campos en ‘Supervivientes’. La modelo acabó estallando contra la malagueña por su actitud en la isla y la llegó a definir como «antisuperviviente».

La ex concursante de ‘Supervivientes’ no dudó en pronunciarse sobre la nula implicación de Carmen Borrego en las pruebas del formato. «No tengo nada en contra de ella como persona, pero no me gustaría tenerla como compañera en ‘Supervivientes’ porque es un lastre para el equipo», explicó la modelo. Y es que, en lo que va de edición, la tertuliana se ha negado a participar en tres pruebas y ha estado a punto de abandonar.

María Jesús Ruíz en ‘¡De viernes!’

María Jesús Ruiz sobre Borrego: «¡Es anti superviviente!»

Mientras que Rosa Benito, ganadora del formato en 2011 y otros colaboradores defendían el papel de Borrego por sus «momentazos», María Jesús Ruiz fue contundente con su sentencia. «¡Es anti superviviente! No colabora, no coge leña, no cocina, no vigila el fuego. ¿Esta señora para qué está en ‘Supervivientes’?», clamó la jiennense, atreviéndose a formular la pregunta que muchos se hacen.

Pero la hija de María Teresa Campos tenía más de un defensor en el plató de ‘¡De viernes!’, y las palabras de la modelo iban a ser rebatidas. José Antonio León, antiguo reportero de ‘Sálvame’ no dudó en salir en defensa de su antigua compañera. «En el reality, y todos los sabéis, hay concursantes de distintos perfiles. Carmen aporta otro tipo de cosa», señaló el colaborador.

Aunque no compartió la opinión de María Jesús Ruiz, también fue crítico con Borrego por los enfrentamientos que está creando en la isla. «Creo que se está equivocando cuando se mete con Arantxa del Sol y le dice que es ‘alta sociedad’. Yo creo que es un complejo de inferioridad de Carmen, que tendrá que mirar, ya que Arantxa está en las mismas condiciones y sin consentirle tanto como a Carmen», explicó León.