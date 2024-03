La pillada a Aitana y Sebastián Yatra que podría dar un inesperado vuelco a su relación

Hace cuatro meses que Sebastián Yatra anunciaba, para sorpresa de todos, su ruptura con Aitana Ocaña apenas un año después de comenzar su relación. Aunque ambos dejaban claro que, pese a su decisión de emprender caminos separados, iban a seguir siendo amigos. De hecho, en ningún momento se han dejado de seguir en redes sociales e incluso se dan like a menudo.

Ahora, y según han anunciado este domingo 3 de marzo en ‘Socialité‘, los cantantes podrían haberse dado una segunda oportunidad. El programa de Telecinco se hace eco de una publicación de Ju Elías en su perfil de TikTok. La periodista ha mostrado las pruebas de esta supuesta reconciliación.

Y es que, se especula que Sebastián Yatra y Aitana cenaron juntos en Madrid el pasado 14 de febrero, casualmente Día de San Valentín. Si bien no existen pruebas que lo acrediten, de lo que sí hay pruebas es de que Aitana ha llevado recientemente un jersey del colombiano, algo que nos lleva a recordar a cuando comenzaron su relación, época en la que la catalana solía llevar prendas de su chico.

Yatra reconoce que sólo ha estado enamorado de Tini y de Aitana

Estos rumores llegan apenas unos días después de que el intérprete de ‘Tacones rojos’ hiciera unas polémicas declaraciones en una entrevista concedida a Vicky Martín Berrocal. «Enamorarme, enamorarme… dos veces, con mis dos novias, que son Tini y Aitana. Mis dos relaciones han sido amor mutuo, donde me he sentido bien y ha sido superbonito», comenzaba diciendo.

Sin embargo, también reconocía que aunque «yo siempre he sido fiel, mi máximo de relaciones ha sido un año. Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo podría aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque estuviese enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más».