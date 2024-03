José Antonio León explota contra el bulo difundido en el programa de Joaquín Prat

El estado de salud de Julián Muñoz sigue siendo muy delicado. Este miércoles, ‘Vamos a ver‘ se hacía eco de la última hora sobre la situación que atraviesa el que fuera alcalde de Marbella. Y para ello, el programa le preguntaba a Mayte Zaldívar por su estado y también por lo que dijo José Antonio León en ‘¡De Viernes!’.

Así, Antonio Rossi, que este miércoles ejercía de copresentador de ‘Vamos a ver’ daba paso a las imágenes en las que el programa había podido hablar con la que fuera la mujer de Julián Muñoz hasta que la dejó por Isabel Pantoja. En ellas, se podía ver como varios reporteros abordaban a Mayte Zaldívar.

Además, ‘Vamos a ver’ se hacía eco de lo que llegó a decir José Antonio León la semana pasada en ‘¡De Viernes!’. «Lo que a Julián le preocupa a día de hoy es que sea pareja de hecho de Isabel Pantoja. En caso de que ocurriera lo que no queremos que ocurra, si Isabel Pantoja tenga una pensión de viudedad», aseguró el que fuera reportero de ‘Sálvame’.

Al preguntarle por estas palabras que expresó el colaborador de ‘¡De Viernes’, Mayte Zaldívar era muy clara. «José Antonio León es un crack», soltaba la que fuera concursante de ‘Supervivientes’. «¿Es cierto lo que dice?», repreguntaba el reportero de ‘Vamos a ver’. «Hay tantas cosas…», sentenciaba ella sin entrar en detalles.

Y aunque ‘Vamos a ver’ no volvía a hacer referencia a lo que dijo José Antonio León, el colaborador de ‘¡De Viernes!’ no se ha podido quedar callado y ha clamado contra lo visto en el programa que presenta Joaquín Prat. Y es que al periodista no le ha gustado nada lo que ha hecho el programa matinal de Telecinco.

«A los compañeros de Vamos a ver que le estáis preguntando a Mayte que yo dije que Julián y Pantoja eran pareja de hecho. Desde el viernes hasta hoy han pasado cinco días y ni siquiera habéis visto lo que dije. ¿Así cómo nos van a respetar? Dije que no eran pareja de hecho. ¡Que no!», sentenciaba José Antonio en su cuenta de «X».