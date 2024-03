Carlota Corredera señala «agresiones» y «violencias» de los señoros de Mediaset

Carlota Corredera ha pasado, por un día, de ser presentadora a entrevistada. La periodista gallega se ha sometido a las preguntas de sus seguidores en su podcast, ‘Superlativas’. Y también a las de sus compañeros, David Insua y David Andújar.

Han sido precisamente ellos quienes le han formulado la pregunta que ha abierto la ‘caja de Pandora’: «¿Algún día contarás toda la verdad de lo que te hicieron los ‘señoros’ de Mediaset?». La que fuera presentadora de ‘Sálvame’ ha respondido con una potente advertencia: «Sí, algún día lo contaré. Hablaré cuando esté preparada y lo considere oportuno».

Carlota Corredera asegura haber sufrido «agresiones» en Mediaset

No obstante, lejos de quedarse ahí, Carlota Corredera ha dado unas pequeñas pinceladas de lo mal que lo pasó en su momento. «Las personas que padecemos determinadas agresiones, violencias o situaciones complicadas como la que yo he vivido en Mediaset, tenemos el derecho a contarlo cuando lo veamos oportuno», ha asegurado la gallega.

Pero ha dejado claro que «no es una prioridad ahora mismo. No tengo nada en marcha, pero es una realidad. He contado hasta donde he considerado oportuno». Cabe recordar que, tras más de una década como directora y después como presentadora de ‘Sálvame’, Carlota Corredera fue despedida del programa vespertino de Telecinco. Hay quien dice que su defensa acérrima hacia Rocío Carrasco le pudo haber pasado factura, algo que ella también ha dejado caer en algunas entrevistas. Pero de lo que ella no se arrepiente, en absoluto, así de como sus proclamas sobre el feminismo.

Desde su marcha de la televisión, la comunicadora se ha enfocado en las redes sociales y en su podcast, que produce junto a su marido. Además, ha sido también profesora en un curso de Presentador de televisión y reporterismo junto a otros rostro conocidos de Mediaset, como Luján Argüelles o David Valldeperas.