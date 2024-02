Xenia Tostado se pronuncia con esta publicación tras la denuncia a Rodolfo Sancho de Bronchalo

Desde que saltara el escándalo de Daniel Sancho, acusado de haber asesinado, presuntamente, a Edwin Arrieta en Tailandia, Xenia Tostado ha intentado mantenerse al margen de la polémica. Eso sí, en un discretísimo segundo plano, siempre ha estado al lado de su pareja, Rodolfo Sancho, en tan difíciles momentos para él.

Y si ya de por sí el futuro al que se enfrenta su hijo es muy complicado, al actor se le ha juntado ahora la noticia de que su exmujer, Silvia Bronchalo, habría interpuesto una denuncia contra él por supuestos mensajes con insultos y vejaciones. Un nuevo jarro de agua fría para el protagonista de ‘Isabel’ que cuenta, en todo momento, con el apoyo de su actual pareja y madre de su hija pequeña.

Xenia Tostado ha querido dar un nuevo paso al frente en sus redes sociales para lanzar una profunda reflexión que bien podría ir dirigida a Rodolfo Sancho. «Mantente firme en tu autenticidad y deja que la verdad sobre ti brille sin importar las opiniones externas», ha escrito la actriz en su perfil de Instagram. Además, la ha compartido también en sus historias, poniendo de manifiesto la importancia de su mensaje.

La declaración de intenciones de Xenia Tostado

Pero lejos de quedarse ahí, Xenia Tostado ha añadido un escueto texto acompañando a la imagen: «Un abrazo profundo a tod@s l@s que tenéis que lidiar con dificultades, sean del tipo que sean, a pesar de poner el corazón en cada paso». Aunque se dirigía a todos sus seguidores que estén atravesando momentos difíciles, muchos ven en esta publicación una clara indirecta hacia su pareja.

También ha llamado mucho la atención los hashtags que ha empleado en su post de Instagram. El primero de ellos es ‘santa paciencia’, acompañado de un ‘me lo tengo que decir a diario’. A continuación ha utilizado el ‘que no hable no significa que no tenga nada que decir’. Toda una declaración de intenciones en la que deja entrever que, sino habla, es para no entorpecer la investigación judicial y, sobre todo, para no perjudicar a Rodolfo Sancho y a su hijo.

Los duros mensajes de Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo

La pasada noche, la abogada de Silvia Bronchalo intervenía en el programa ‘¡De viernes!‘ para arrojar nuevos datos sobre la citada denuncia. Además, explicó como se encuentra la madre de Daniel Sancho: «Está delicada, no entiende cómo ha salido a la luz esta información. Su intención no era que saltara a los medios. Ella simplemente fue a denunciarlo a comisaría. No ha hecho ningún comunicado ni alardeo de ello. Es una presunta víctima de los hechos que ha denunciado».

Según la revista ‘Semana’, Silvia Bronchalo argumenta haber recibido duros mensajes presuntamente escritos por Rodolfo Sancho. Tales como «pirada, no te enteras de nada»; «Por cierto, esto no te lo ha dicho nadie, pero yo te lo voy a decir, tienes bipolaridad y eso tiene tratamiento» o «nuestro hijo tiene un trauma por tu culpa».

No obstante, Silvia Castro, la abogada de Bronchalo, ha defendido que esta no quiere que esta polémica enturbie el juicio al que se enfrentará su hijo el próximo mes de abril por el asesinato de Edwin Arrieta. Y también confirma que la relación entre Silvia y su hijo es nula desde el pasado 10 de enero. Pero que espera que «no se criminalice a la víctima». «Ella ha hecho lo que tenía que hacer porque está en su derecho de hacerlo. Todo está documentado. Nada de lo que ha dicho es falso. No se tiene que señalar a Silvia. Habría que señalar al otro lado», sentencia la letrada.