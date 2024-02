Susanna Griso prende gran polémica con lo que verbaliza ante la denuncia a Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho ha declarado este viernes ante el juez en un juzgado de violencia contra la mujer de Alcobendas (Madrid) por un presunto delito de violencia de género sobre su ex, Silvia Bronchalo, después de que esta le ha denunciado por insultos y vejaciones. Todo ello ha sido abordado en ‘Espejo Público’ con Susanna Griso y su equipo.

La prensa estaba expectante a la llegada del actor a la sede judicial y, cuando lo ha hecho, ha sido tajante dejando esta contundente frase ante los micros: «Estoy muy enfadado con esto y flaco favor se hace con este tipo de denuncias a la personas que de verdad sufren violencia de género».

‘Espejo Público’ ha recordado algunos de esos mensajes que han motivado la querella: «Pirada, no te enteras de nada»; «tienes bipolaridad y eso tiene tratamiento»; «nuestro hijo tiene un trauma por tu culpa».

Y Susanna Griso ha sido muy rotunda en su opinión: «De todas maneras, perdonadme eh, son mensajes desagradables, pero entiendo que una pareja que se lleva mal y que está en la peor situación posible porque su hijo está encarcelado en Tailandia se crucen mensajes desagradables. No sé si se puede considerarse violencia de género».

«Un juzgado de violencia de género no está para esto, perdonadme», ha añadido. «Bastante tienen como para judicializar su vida y sus broncas», ha reflexionado la presentadora de Antena 3. «¿Pero y entonces, si yo recibo esos mensajes, qué hago?», le ha rebatido Gema López. «A mi el padre de mi hijo me llama ‘pirada’ y me dice que tengo la culpa de sus traumas… yo de verdad que no sé si es el mensaje que tenemos que lanzar», ha cuestionado la tertuliana.

«A mi se me escapa porque no conozco esta historia, pero si es eso, no lo entiendo, porque bastantes problemas tienen los juzgados de violencia de género con casos realmente preocupantes y con mujeres que tienen que ser protegidas como para perder el tiempo en estas cuestiones», ha zanjado Susanna Griso.