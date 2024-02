Rocío Flores deja claro por fin cuál fue el verdadero motivo de su salida de la televisión

Desde que apareciera por primera vez en televisión como defensora de su padre en ‘GH VIP’ y después como concursante de ‘Supervivientes 2020’, Rocío Flores se convirtió en una asidua de la pequeña pantalla. Sin embargo, ya hace varios meses que desapareció por completo de los platós.

La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Desapareció por decisión propia o fue despedida? Cabe recordar que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores colaboraba en ‘El programa de Ana Rosa’. Sin embargo, en su momento se llegó a decir que la joven fue despedida del programa tras pedir más dinero por sus apariciones.

Este sábado 24 de febrero, coincidiendo con la fiesta por el 28 cumpleaños de su tía Gloria Camila, Rocío Flores ha decidido romper su silencio y explicar el motivo por el que ya no trabaja en televisión. «Me desestabilizó mucho y lo mejor que pude hacer es tomar mi tiempo y seguir mi camino. Estoy bien, podría estar mucho mejor, pero dentro de lo que cabe al final en eso consiste la vida, en ir progresando, creciendo como persona, ir desarrollándote, tomar tu propio camino. No necesito mucho para ser feliz, con tener salud, a los míos cerca y seguir trabajando, no pido más», reconoce. Es decir, fue una determinación voluntaria.

¿Está viendo Rocío Flores a su madre en ‘Bake Off’?

Además, la exconcursante de ‘Supervivientes’ también ha respondido a la pregunta de si está siguiendo a su madre en ‘Bake Off: famosos al horno’, el reality de repostería que se emite en TVE y en donde Rocío Carrasco es una de las concursantes. «No lo estoy siguiendo. Te mentiría si te dijera que sí», admite. Tampoco quiso hablar demasiado sobre su padre, Antonio David Flores, del que únicamente se limitó a decir que «está bien».

Eso sí, de la que no quiere saber absolutamente nada es de Marta Riesco, la última pareja de su padre. La periodista le habría tirado alguna que otra indirecta a Rocío Flores a través de Instagram, donde es muy asidua. Pero la joven reconoce que no se ha enterado ya que «no veo nada, no sé nada de nadie y tampoco me interesa. Vivo mi vida, estoy tranquila y feliz», sentencia.