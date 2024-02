Gonzalo Miró desmonta con esta rotundidad a Ferreras en ‘La Roca’: «No estoy de acuerdo»

Este domingo 18 de febrero, Galicia celebra elecciones autonómicas. Una trascendental cita con las urnas en las que Alfonso Rueda se juega mantener la mayoría absoluta del PP o en cambio que el bloque de izquierdas le arrebate el gobierno poniendo a Núñez Feijóo en problemas. Un asunto sobre el que han debatido en ‘La Roca‘ con Gonzalo Miró lanzando algunas reflexiones tras escuchar el análisis de Antonio García Ferreras.

Así, tras informar del porcentaje de participación de las elecciones en Galicia que era del 49,16% a las 17:00 horas, lo que supone un aumento del 6,19%, Nuria Roca conectaba con Antonio García Ferreras, que justo después de ‘La Roca’ se pone al frente de un nuevo especial de ‘Al rojo vivo’.

Ante el aumento de la participación, Ferreras reconocía que él no sabía interpretar si ese porcentaje ayudará al bloque de izquierdas o si en cambio favorecerá al Partido Popular. Lo que si comentaba el presentador de ‘Al rojo vivo’ es como puede afectar a Feijóo si el PP pierde. «Yo creo que va a haber consecuencias pase lo que pase», advertía García Ferreras. Un argumento que echaba por tierra después Gonzalo Miró.

«A mí hace un mes si alguien me preguntaba ‘si hay posibilidades de que el PP pierda la mayoría absoluta’ yo le hubiera dicho es imposible, porque Galicia es un territorio de mucha estabilidad electoral sin grandes sorpresas. El PP lleva cuatro mayorías absolutas consecutivas. Pero hoy te digo que no será fácil que la pierda, pero no es imposible», aseveraba.

«Y todo eso va a tener consecuencias. Por supuesto, será un terremoto político si el PP pierde Galicia, yo creo que se avecina una especie de torbellino en torno a Génova 13 y si la mantiene también habrá reflexiones porque la campaña electoral del PP ha sido desconcertante como mínimo», sentenciaba Antonio García Ferreras antes de que se escucharan otras voces como la de Ana Pastor, Tania Sánchez o Gonzalo Miró.

La profunda reflexión de Gonzalo Miró sobre las elecciones de Galicia

En ese sentido, Gonzalo Miró lanzaba una profunda reflexión con respecto al porcentaje de participación. «Soy incapaz de darme palmadas en la espalda por haber aumentado un 6%. Sigue estando por debajo del 50%, me parecen cifras dramáticas porque el hecho de que haya tanta gente desconectada de la política significa que cala el mensaje de que son todos iguales y para mí no son todos iguales», destacaba el colaborador.

Justo después, el hijo de Pilar Miró no se contenía en contestar a lo que había dicho minutos antes Antonio García Ferreras. «Hay una reflexión que ha dicho Antonio con la que yo no estoy de acuerdo y que también se suele decir mucho en todo tipo de elecciones que es que si el PP no consigue 42 pero gana con mayoría y que si tiene 39 va a ser un poco drama. Yo eso lo pongo en duda», aseveraba.

«Al final si ganas ganas. Es verdad que puedes tener una victoria más o menos holgada. Eso para los muy cafeteros quizás si les influye pero a la gente de a pie le da igual», añadía Gonzalo Miró. «Bueno ganas si Gobiernas», le corregía Nativel Preciado. «Por eso lo digo, que si baja de 42 a 39 puede ser que dentro del partido o para los militantes pero para la gente general si gobierna da igual», concluía el colaborador.