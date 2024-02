Carmen Borrego y Alejandra Rubio montan un pollo en ‘Así es la vida’ con su choque en directo

Cuando parecía que las cosas entre Alejandra Rubio y su tía Carmen Borrego estaban bien, este miércoles las dos han vivido un fuerte desencuentro en ‘Así es la vida’ después de que Alejandra lanzara un reproche a todos por no pararle los pies a Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’.

Y es que el colaborador se ha mostrado muy rotundo contra Alejandra Rubio después de que la hija de Terelu pidiera respeto a la prensa por su salud mental tras no dejarla ni un segundo desde que saliera la portada de Semana en la que aparecía besándose con Carlo Costanzia.

«Chica ¿Tú sabes en qué mundo estás? ¿Quién eres? Eres una Campos y te has liado con un hijo de Mar Flores y, por lo tanto, estás sometida a su seguimiento constante. Si te vas a quejar y apelar a la salud mental, mal vamos. ¡Ya está bien la pobrecita!», explotaba Alessandro Lequio contra Alejandra Rubio provocando que Carmen Borrego, presente en el plató diera la cara por su sobrina.

«Yo nunca escuché a mi mujer embarazada de nueve eses, a punto de dar a luz, apelar a nadie ni a la salud mental y a nadie aquí decir nada de eso. Pobrecita que tiene 23 años. ¿Tú sabes que en la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra mundial chicos de 16 años cogían el avión para defender a su país?», soltaba Lequio dejando descolocados a todos. «Me parece que la comparación no es la más oportuna», le replicaba Borrego.

Pero lejos de quedarse ahí, Alessandro cuestionaba tanto a Carlo Costanzia como a Alejandra Rubio porque ninguno de los dos había querido estudiar. «Alejandra está estudiando, estudia interpretación que es lo que quiere hacer», defendía una y otra vez Carmen Borrego a su sobrina ante los ataques que estaba profiriéndole el italiano.

De todo ello se hacía eco ‘Así es la vida’ este miércoles. A la vuelta del vídeo, Alejandra Rubio intentaba contenerse. «Bueno no sé, yo por mí no le diría nada porque sé que es lo que quiere», aseveraba la colaboradora. «Mejor», le decía por lo bajo Carmen Borrego. «Yo estoy estudiando, estoy terminando la carrera. Y nada decirte que igual el que necesita unas clases de yoga eres tú. No entiendo porque te pones así por una historia que no tiene nada que ver contigo, ni me parece tan grave para que te pongas así de agresivo», añadía Alejandra.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego, a la gresca en ‘Así es la vida’

«Yo tengo que decir que estaba presente y creo que uno puede tener razón o no tenerla, pero esa vehemencia que tenía Lequio esta mañana creo que es innecesaria», exponía Carmen Borrego. «Pues le podías haber dado más caña ya que estabas ahí«, le replicaba su sobrina Alejandra.

«No lo digo por ella, pero se lo merecía un poquito», insistía Alejandra Rubio al ver que todos los colaboradores ponían el foco en el ataque que le había lanzado a su tía. «A mí no me va a caer. A mí esta no me va a caer, ni me la voy a comer. Porque el que ha hablado es el señor Lequio, en todo momento yo he intentado intervenir y le he dicho que estabas estudiando así que no me hagas que me coma lo que no es mío», le soltaba Borrego a su sobrina.

«Carmen no montes un pollo aquí, que es lo que me faltaba ya«, terminaba diciéndole Alejandra a su tía después de pedirle que no le gritara que estaba cansada de que todo el mundo se alterara por algo que no tiene ninguna gravedad. «Es que al final me la como yo como siempre», se quejaba Borrego. «No te he dicho nada, solo que le podías haber dado un poco más«, concluía Alejandra Rubio.