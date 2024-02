Ángel Cristo ve frustrados sus planes ante su fichaje por ‘Supervivientes’ y esta es la razón

Este viernes 23 de febrero, ‘De Viernes’ anunciaba al sexto concursante oficial de ‘Supervivientes 2024’: Ángel Cristo Jr. El hijo de Bárbara Rey entraba en directo en el programa nocturno de Telecinco para pronunciar sus primeras palabras tras confirmarse su participación en el reality de aventuras.

El hermano de Sofía Cristo está dispuesto a sufrir lo que supone concursar en ‘Supervivientes 2024’, así lo reconoció él mismo: «Estoy dispuesto. La verdad es que va a ser duro, pero sí, quiero intentarlo. Va a ser una prueba muy dura de superación para mí. En un momento que está siendo muy duro para mí y espero que consiga aguantar, que el físico soporte todas las pruebas, mentalmente estar fuerte y poder entretener a la gente y dar mucho juego».

Además, Ángel Cristo asegura que esta no es la primera vez que le han propuesto participar: «Este año es el que he decidido venir porque hace tiempo me lo habían ofrecido y por determinadas circunstancias no acabé yendo y este año ha coincidido que todos los tiempos son perfectos».

Ángel Cristo reconoce por qué se ha abortado la participación de su pareja en ‘Supervivientes’

El hijo de la vedette también ha desvelado que vio frustrados sus planes iniciales de participar junto a su pareja en ‘Supervivientes 2024’: «Me hubiera gustado ir con Ana (su novia). En un principio estaba la idea de que viniera conmigo, pero ella por motivos de salud no puede».

Sobre si ha pedido algún consejo a su hermana, Sofía Cristo, quien ya concursó en ‘Supervivientes’ hace años, Ángel ha dicho lo siguiente: «Mi hermana estuvo por el 2006 o 2007. Creo que aguantó casi un mes y lo que tenía que hablar con ella ya lo hablé en su momento. Ahora consejos sobre ‘Supervivientes’ no voy a pedirle». Cabe recordar que la relación entre los hermanos es nula desde que él acudió a ‘¡De viernes!’ a lanzar pestes de su madre.

Debido a su participación en el reality, Ángel Cristo se ha visto obligado a posponer la boda que tenía previsto celebrar este año. «En un principio la idea era descansar un poquito después de todo este follón, pero ‘Supervivientes’ es ahora, porque o vas ahora o no vas. Solo pasa una vez. La boda se tiene que posponer. La haremos en cuanto sea posible», ha explicado.