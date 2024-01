Tom Brusse (‘La Isla de las Tentaciones’) desconcierta con la razón de su desaparición total

¿Qué fue de Tom Brusse, concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ con Melyssa Pinto y participante después de ‘Supervivientes 2021’? Su desaparición de los medios de comunicación es total y nada se sabe de él desde hace mucho tiempo, pues sus últimas apariciones fueron en ‘La última cena’ o como invitado de ‘Secret Story’ hace dos años.

Desde entonces, no ha habido rastro de él y el joven, para justificarlo, ha reconocido en sus redes sociales que no está atravesando un buen momento. Tom, que en la actualidad se dedica a su carrera como DJ, ha confesado públicamente que el 2023 ha sido «un año muy complicado» para él.

De esta manera, se explica por qué su ausencia no solo se circunscribía a la televisión, sino también a sus redes sociales, que prácticamente no se actualizan. A sus cientos de miles de seguidores les cuesta trabajo tener noticias de él y de su vida como sí ocurría anteriormente. Antes de su última publicación, su último post era del mes de noviembre.

«Ha sido un año muy complicado a nivel personal, así que decidí acabar este año con mi familia y amigos. Nos vemos en 2024 con muchos cambios», ha escrito en su cuenta de Instagram sin entrar en más explicaciones. Unas palabras que han descolocado completamente a sus fans.

De hecho, aun desconociendo las causas exactas, no han tardado en hacerle llegar sus mejores deseos. «Mucho ánimo, Tom», «seguro que lo superarás», «la mejor decisión: el hogar» o «por favor, no te hundas» son algunos de los cientos de mensajes que ha recibido Tom Brusse tras admitir que no está atravesando un buen momento anímico.