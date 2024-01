Susanna Griso, desencajada por lo que presencia en plató de Máximo Huerta: «Estoy perdida»

Susanna Griso ha vuelto a ser la protagonista de uno de los momentos más sonados de ‘Espejo Público’. Este jueves, el programa de Antena 3 recibía a Máximo Huerta, excompañero de Ana Rosa Quintana para hablar sobre su último libro, ‘Paris despertaba tarde’. La comunicadora invitó al ex ministro de Cultura a sentarse con el resto de colaboradores en el sofá de la sección ‘Más espejo’ y se encontró con una situación difícil de manejar. Cuando el invitado se vio frente a frente con uno de sus excompañeros de cadena la conductora del magacín no supo dónde meterse.

Cada día, la sección ‘Más espejo’ nos regala más facetas de la presentadora de ‘Espejo Público’. Durante ese breve tramo de programa, la audiencia puede disfrutar de una Susanna más desenfadada, que se deja llevar por los temas mundanos de la crónica social. Este jueves, el escritor Máximo Huerta se sentó entre los colaboradores del magacín después de su cita con la presentadora, y ocurrió algo que Griso no esperaba. Fue entonces cuando el presentador se reencontró con uno de los antiguos rostros de la competencia y el ambiente se llenó de tensión.

Susanna Griso, incómoda ante el reencuentro de Máximo Huerta y Miquel Valls

Máximo Huerta acudió al programa de Susanna Griso para hablar de ‘París despertaba tarde’, pero acabó encontrándose con alguna que otra cara conocida. Nada más sentarse entre los colaboradores de ‘Más espejo’ reconoció a Miquel Valls, antiguo compañero de Mediaset. «Nunca esperaba reencontrarme contigo en Antena 3», confesó Valls al escritor.

Miquel Valls y Máximo Huerta se reencuentran en ‘Espejo Público’

«¡Ya estamos!», interrumpió Susanna corriendo, intentando evitar cargar el ambiente con mal rollo. «Máxim y yo hemos trabajado juntos mucho tiempo», aclaró el periodista. «Me alegra mucho que estés aquí», confesó entonces el invitado al colaborador de ‘Espejo Público’. Y es que ambos coincidieron durante algunos años en ‘El programa de Ana Rosa’.

Ahora, los excompañeros se reencontraban en la cadena de la competencia. «Y yo… también de verte a ti», contestó rápidamente Miquel Valls, dejando entrever alguna que otra tensión del pasado con Máximo Huerta. Entonces, Susanna Griso, viendo el panorama, se lanzó a la piscina. «¿Qué pasa, que habéis tenido una agria polémica en el pasado y no me he enterado?», preguntó la periodista.

El escritor contestó entonces con un tono visiblemente serio. «No. Hemos viajado juntos», aclaró Huerta a la presentadora. Después de un tenso silencio en el que ninguno de los involucrados hizo por aclarar la situación, la comunicadora se vio obligada a pronunciarse. «No sé. No sé como encajar todo esto. Estoy perdida. Me faltan elementos», espetó la periodista algo incómoda por la atmósfera que se había creado en plató.