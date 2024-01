La burla del sobrino de Ana Rosa Quintana a Manu Marlasca en ‘TardeAR’ da que hablar

El sobrino de Ana Rosa Quintana siempre tiene un as en la manga listo para terminar ‘TardeAR’ con su sección. Kike Quintana recibió a su tía este jueves en la ‘Fila Zero’ del programa, esta vez acompañados junto a un invitado especial, Manu Marlasca. Mientras repasaban los mejores momentos del colaborador en el programa, la conversación se fue inesperadamente a otros caminos. Tanto que el sobrino de la comunicadora y el periodista se vieron sumergidos en una guerra de pullas.

Manu Marlasca se unió este jueves al cierre de programa, normalmente protagonizado por Ana Rosa y su sobrino y la sección conocida como ‘Fila Zero’. «Tenemos un invitado muy especial en todos los sentidos», adelantó Kike para dar paso a un vídeo que recogía los mejores momentos del periodista en ‘TardeAR’. Después de ver las imágenes, la presentadora se dirigió directamente a su colaborador. «Qué valor tienes, Marlasca, tú que eres un hombre serio», espetó en tono de broma la comunicadora. Entonces, los compañeros de programa comenzaron a señalarse el uno al otro, con un sinfín de bromas sobre su físico.

Guerra entre los colaboradores

“No hay problemas en la televisión, no intentes sintonizarla. Yo soy gordo y él es bajito, es decir, está todo bien”, señaló Kike Quintana lanzando una pulla a su compañero por su estatura. Marlasca entonces aseguró que por esa misma razón los dos estaban sentados. «Así no se ve todo lo gordo que eres, y a mí lo bajito que soy», espetó el comunicador, que parecía dispuesto a continuar la guerra de zascas iniciada por el sobrino de la presentadora.

Manu Marlasca, Kike Quintana y Ana Rosa en ‘TardeAR’

«Soy la única normal de talla, de estatura…», interrumpió Ana Rosa mientras su sobrino se preparaba para contestar. «Eres la única anormal», señaló el también guionista del programa, para más tarde corregirse. «Perdón, perdón, me he equivocado», señaló entre risas. Kike continuó entonces su guerra con el colaborador del programa.

«Hemos tenido que agrandar la foto, de jovencito era diminuto. Marlasca tiene pasta por lo que ha ahorrado en ropa, usa la misma desde entonces«, explicó Kike Quintana mientras mostraba un vídeo de Manu de pequeño. Incluso llegó a atizar al colaborador de ‘TardeAR’ por su huída puntual de Mediaset a Atresmedia. «Este hombre se fue, y regresó arrepentido”, bromeó el sobrino de Ana Rosa.

Kike Quintana revela su peso

A pesar de las muchas pullas que de lanzaron, Kike quiso aclarar que los dos colaboradores se conocen muy bien, y que incluso se cambian de ropa juntos. «No tenemos camerino», explicó Marlasca en tono de reproche. «Compartimos un armarito, y es gracioso porque él cuelga su ropa, así, como chiquitita. Y yo pongo la mía, que yo no soy muy alto, pero claro, peso 115 kilos, que son kilos, ¿eh?«, explicó el colaborador, revelando su peso a los espectadores.

«Y entonces claro, cuando ves la ropa es como Arnold Schwarzenegger y Danny de Vito en Los gemelos golpean dos veces. Somos como Bertín y Arévalo, que en paz descanse«, continuó explicando Kike Quintana. “Igual es una mala elección lo de Arévalo, porque está muerto”, contestó Marlasca ante la comparación del colaborador.