Carlos Sobera airea lo que pasó con Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’ tras la cámara: «Me enfadé»

Carlos Sobera se ha abierto en canal en la aventura de ‘Planeta Calleja’. El presentador de Mediaset se apuntó a recorrer Montenegro de la mano de Jesús Calleja en la última entrega del espacio de Cuatro. El comunicador no dudó en hacer un repaso de su carrera televisiva y tuvo tiempo de pronunciarse sobre su experiencia al frente de ‘Supervivientes‘. Fue ahí cuando el conductor de ‘First Dates’ confesó a Calleja algunos recuerdos desagradables que guarda con Isabel Pantoja tras su paso por el reality.

Resumir la trayectoria televisiva de Carlos Sobera no es tarea fácil. ‘Atrapa un millón’, ‘First Dates’, ‘Avanti ¡que pase el siguiente!’ o durante algunas ediciones ‘Supervivientes’. De su paso por el reality de supervivencia guarda algunos buenos recuerdos, pero desde luego no son del tiempo compartido con la madre de Kiko Rivera. El presentador se pronunció en ‘Planeta Calleja’ sobre algunos de los roces que tuvo con la cantante y cómo ha sido su paso por el reality de Telecinco.

Carlos Sobera se pronuncia sobre sus roces con Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Carlos Sobera aseguró que ‘Supervivientes’ es el espacio que más le gusta de Mediaset. «Es el más fresco, el más natural, en el que más se lleva al límite a los participantes«, comenzó explicando el presentador. «Pasan hambre, pasan frío por las noches cuando llueve, pasan calor, les pican los mosquitos voraces de una manera salvaje… Y luego la convivencia, competitiva además, que, aunque parezca mentira, provoca roces a los cuales tienes que hacer frente quieras o no«, apuntó Sobera antes de mencionar a Isabel Pantoja.

Carlos Sobera y Jesús Calleja en ‘Planeta Calleja’

Fue entonces cuando se pronunció sobre las dificultades que muchas veces atraviesa el equipo con algunos concursantes. Aseguró que por lo general los supervivientes suelen ir al reality a «santo bendito», pero hay algunos que «sacan de quicio», señaló antes de apuntar a la cantante. «Cuando me cabreo, me cabreo bien. Me enfadé un poco con Isabel Pantoja, por ejemplo«, comenzó a explicar el comunicador.

Sobera aseguró que el incidente con la tonadillera no se quedó en Honduras y se trasladó fuera de cámaras. «Luego ella se enfadó conmigo, y cuando vino al plató de ‘Volverte a ver’ me lo hizo saber. Yo hacía el programa los martes y, según llego a plató, el director me da la noticia de que Isabel Pantoja se quiere marchar«, explicó el presentador a Jesús Calleja.

El comunicador recordó el enfrentamiento con ella en el programa de Telecinco. «Tuve que hablar con ella en directo en el programa y me tocó darle un poco de candela, un poco. La conseguimos convencer y duró unas cuantas semanas más«, continuó recordando Carlos Sobera en el programa de Cuatro ante un Jesús Calleja que parecía intrigado por saber el final de la historia. Pese a su enfrentamiento con la cantante, el presentador recuerda su paso por el reality con cariño, al que lleva ligado desde el año 2019.