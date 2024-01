Ana Obregón hace una de las insinuaciones más hirientes sobre Lequio y dará que hablar

La relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio está más tensa que nunca. Si el nacimiento de Ana Sandra, la nieta de ambos, ya supuso un distanciamiento entre los padres de Aless Lequio, lo que ahora ha dado a entender la presentadora abre una nueva brecha entre ellos.

Ana Obregón prometió ingresar todo el dinero recaudado con la venta del libro que comenzó a escribir su hijo y que terminó ella, a la Fundación Aless Lequio. Así como las cantidades que ha percibido a través de varias exclusivas en la revista ‘¡Hola!’. Sin embargo, al parecer, en 2023 no ha llegado a la Fundación ningún fondo procedente de su creadora, lo que ha hecho estallar a la bióloga.

Ana Obregón da a entender que Alessandro Lequio ha filtrado información

La madre de Aless Lequio ha enviado una serie de mensajes a Pepe del Real que este ha leído este martes 2 de enero en ‘Vamos a ver’. En ellos, Ana lanza un dardo a Alessandro Lequio. Según ‘Informalia’, la presentadora no ha donado aún nada a la Fundación. Una información que ella ha querido aclarar a través de Pepe del Real, al que ha asegurado que, si no ha aportado ninguna cantidad de dinero todavía es porque los derechos de autor de la obra no se computan hasta final de año. Al estar tan solo a dos de enero, a Ana aún no se le habría abonado el importe correspondiente y, por lo tanto, ella tampoco ha podido hacer lo propio con la Fundación.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Además, Ana Obregón ha revelado que esta información sobre la organización tan solo la conocen ella y Alessandro Lequio. Por este motivo le «resulta extraño que los medios de comunicación hayan tenido notificación». «Sospecha que haya sido Alessandro quien la ha filtrado», ha dicho el colaborador de ‘Vamos a ver’. Una insinuación que, como era de esperar, no gustaba nada al resto de colaboradores del programa de Telecinco, quienes han sido en defensa de su compañero.

Los mensajes de la actriz a Paloma Barrientos

Esa misma tarde, en ‘TardeAR’ se ha emitido un reportaje de investigación sobre dónde está el dinero que la presentadora ha obtenido tanto con las ventas del libro ‘El chico de las musarañas’, como con las exclusivas que ha realizado, que ascendería a un total de 260.000 euros, según el programa vespertino de Telecinco.

Tras la emisión del reportaje, la colaboradora Paloma Barrientos recibió en directo unos mensajes de Ana Obregón, muy similares a los recibidos por Pepe del Real. «Ana da a entender que esta información la ha filtrado Alessandro Lequio porque ella dice que «todo es totalmente falso. No sé de dónde sale esa información porque las cuentas de la Fundación nada más sabemos Alessandro y yo». Luego cuenta lo del dinero de la editorial, que desde la editorial han confirmado que se cobra en marzo», ha dicho Beatriz Archidona tras leer los mensajes de la actriz.

En resto de mensajes que Ana ha enviado a Paloma Barrientos, también desvela cuál es la cantidad de fondos personales que ha aportado a Fundación Aless Lequio, además de la dedicación a la misma que, según ella, es diaria.